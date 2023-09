Italia, la meta preferita dai turisti stranieri per cultura, arte e intrattenimento

Share on Email

L’Italia è il paese più bello del mondo. Ricco di arte e di storia, è tra le mete più amate anche dai turisti stranieri. Il mese di luglio 2023 è stato quello in cui si sono registrate le crescite maggiori della spesa alberghiera.

Italia: paese delle meraviglie. Amata dai turisti stranieri, è culla di cultura, di storia e di intrattenimento. Il suo fascino eterno ha conquistato anche gli stranieri che ogni anno scelgono la nostra Penisola come meta ideale per le proprie vacanze. Uno studio condotto dal Mastercard Economics Institute e riportato da La Repubblica ha messo in luce interessanti aspetti.

Cosa piace agli stranieri

In particolare, i turisti stranieri sono attratti dalla cultura del nostro Paese. Ed è proprio in questi ambiti che i turisti stranieri investono maggiormente: nelle esperienze culturali e nell’intrattenimento, non più soltanto nello shopping e nei beni materiali.

Percentuali promettenti

In base al rapporto del Mastercard Economics Institute sono emersi numeri da capogiro che confermano la tendenza di crescita da post pandemia a oggi. I turisti stranieri in entrata nel nostro Paese hanno toccato un +115% rispetto all’anno prima del Covid, in pieno vantaggio rispetto al Regno Unito (59%) e alla Francia (69%).

Cinesi: popolo che ama l’Italia

Il numero più alto di stranieri è rappresentato dai cinesi. Sono proprio loro a influenzare maggiormente questo trend. Le loro città preferite in cui investire in momenti culturali rispetto al periodo precedente la pandemia di Covid sono Roma (96%), Milano (95%) e Venezia (88%).

Luglio 2023: un mese con numeri record

A crescere più di altri è stato il comparto ricettivo che ha raggiunto numeri record nel mese di luglio 2023. È proprio durante quei giorni che l’Italia ha registrato la più elevata crescita della spesa alberghiera. L’Italia ha superato tutti gli altri Paesi d’Europa piazzandosi davanti a Regno Unito e Spagna. In cima alla lista delle città con un maggiore incremento della spesa in hotel tra le città europee le più influenti sono risultate essere Roma al terzo posto, Milano al sesto e Firenze al decimo.

La cucina italiana: una leccornia a cui non rinunciare

La spesa per i ristoranti ha registrato un +20% rispetto al 2022. I turisti apprezzano la nostra cucina e spendono per assaggiare le specialità culinarie di ogni regione. È necessario, però, fare una distinzione: questi dati relativi ai ristoranti riguardano soltanto i turisti con maggior capacità di spesa. Mentre è cresciuta la spesa per generi alimentari, ma influenzata dai turisti di massa.

Bellezza, benessere, arte, musica e spettacolo

Un altro dato in forte ascesa è quello che riguarda la cosiddetta experience economy legata soprattutto all’intrattenimento culturale e al beauty: stiamo parlando di musei, teatri, visite guidate, parchi a tema, spa, saloni di bellezza. Rispetto al 2019 la crescita si è attestata a + 22%.

Italia: al quarto posto tra le mete preferite dagli stranieri

Riassumendo questi dati, è stato possibile dichiarare che l’Italia occupa il quarto posto tra le destinazioni scelte dai turisti stranieri il cui volume di spesa rappresenta il 12% di quello totale. Ma l’Italia non è una meta soltanto primaverile ed estiva. Resta tra le preferite ogni mese dell’anno soprattutto da tedeschi, svizzeri, americani, inglesi e olandesi.

Dove vanno gli italiani?

Anche gli italiani, naturalmente, hanno ricominciato a viaggiare dopo il Covid e dopo tutte le restrizioni seguite alla pandemia. Per quanto riguarda i viaggi fuori dall’Europa si è registrato un +20%, ma tutto ciò che concerne le spese di hotel, mezzi di trasporto, noleggio auto è rimasto perfettamente in linea con i dati 2022.

Le mete preferite dagli italiani in Europa sono Spagna, Francia e Grecia. Al di fuori dell’Europa, invece, gli italiani scelgono Stati Uniti, Albania, Turchia e Marocco.

Ph: Pietro Scerrato per Wikimedia Commons

