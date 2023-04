Il Colosseo, San Marco e la sua splendida piazza, i sassi di Matera… In occasione della Giornata internazionale dei monumenti e dei siti, andiamo alla scoperta di quelli più amati in Italia!

I 10 siti e monumenti più belli e amati d’Italia

1. Il Colosseo

Il monumento più iconico, amato e visitato in Italia, fra i più conosciuti al mondo, è senza ombra di dubbio il Colosseo, originariamente denominato “Anfiteatro Flavio”. Il Colosseo è uno dei monumenti simbolo della penisola italiana. Si staglia nella zona centrale di Roma ed è l’anfiteatro romano più grande del mondo. Edificato in epoca Flavia vicino ai Fori, è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO nel 1980.

2. Il Duomo di Milano

Un altro dei monumenti più amati, fotografati e visitati in Italia è il Duomo di Milano, simbolo della capitale economica italiana e situato nel cuore della città. Non tutti sanno che si tratta della chiesa più grande d’Italia, edificata nel 1387 su commissione di Gian Galeazzo Visconti, e che ci vollero secoli per giungere al capolavoro che possiamo ammirare oggi in Piazza Duomo!

3. La Torre di Pisa

Fra i monumenti più belli d’Italia c’è anche la Torre di Pisa, conosciuta in tutto il mondo per via della sua caratteristica pendenza. Si tratta di un campanile alto 57 metri, costruito fra il XII e il XIV secolo. La pendenza è dovuta ad un cedimento del terreno avvenuto già durante le prime fasi della costruzione. La Torre è diventata uno dei monumenti simbolo del nostro paese, iconico per la sua stazza e per la curiosa inclinazione che la rende perfetta per foto in pose divertenti.

4. La Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta è un altro dei monumenti più belli e amati d’Italia. Edificata per volere di Carlo di Borbone, la Reggia rappresentava il sogno del giovane monarca illuminato, che acquista il feudo di Caserta per 489.348,13 ducati e commissiona la costruzione a Luigi Vanvitelli. Il 20 gennaio del 1752 il re posa la prima pietra del cantiere del monumento che cambierà le sorti dell’intera area del casertano. La Reggia ospita, oltre allo splendido Palazzo Reale, il parco reale e il giardino inglese.

5. Ponte Vecchio

Ci spostiamo a Firenze per il quinto dei monumenti più belli ed amati d’Italia: Ponte Vecchio, che unisce le sponde dell’Arno e crea un’atmosfera magica, quasi surreale, perché guardandolo sembra di trovarsi in un altra epoca, o forse fuori dal tempo. Ponte Vecchio è infatti stato edificato fra il 972 e il 974 d.C., in seguito ricostruito nel 1177 e nel 1345, e infine restaurato dopo il 1944. Un monumento che ha attraversato dominazioni, guerre, rivoluzioni, e che possiamo ancora ammirare in tutto il suo splendore.

6. La Basilica di San Marco

Come non citare fra i monumenti più belli e amati d’Italia la Basilica di San Marco? Simbolo di Venezia, San Marco ha una storia antichissima che testimonia anche la ricchezza della cultura veneziana. La prima chiesa di San Marco è stata costruita nell’832. Distrutta da un incendio, viene riedificata un secolo dopo, per poi essere rimaneggiata completamente attorno all’anno 1000. Bellissima all’esterno, San Marco nasconde splendide meraviglie anche al suo interno. Fra esse anche il “Tesoro di San Marco” e le sue spoglie.

7. L’Arena di Verona

Arriviamo al settimo dei monumenti più belli e amati d’Italia, l’Arena di Verona, che è anche simbolo della città veneta divenuta famosa per Romeo e Giulietta. Anche questa volta ci troviamo dinanzi ad un anfiteatro, uno dei meglio conservati al mondo, che in passato poteva accogliere fino a 30000 spettatori. Al giorno d’oggi, l’Arena di Verona è ancora utilizzata per ospitare spettacoli e concerti, ma per via della presenza del palco, può ospitare poco più di 20000 persone.

8. I sassi di Matera

Non solo monumenti, ma anche siti: è il caso dei Sassi di Matera, la città della Basilicata che è stata riscoperta a livello internazionale dopo essere divenuta capitale europea della cultura. I Sassi sono i due quartieri rupestri che costituiscono il centro della città, scavati nella roccia della Murgia. Ammirando questi due quartieri non si gode soltanto di una vista meravigliosa, ma si scoprono anche colori vividi ed emozionanti che non ci si aspetterebbe di trovare osservando una città. I Sassi sono entrati a far parte dei beni protetti dall’Unesco nel 1993.

9. La Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi, la più grande mai costruita a Roma, è un altro dei monumenti più amati d’Italia. Divenuta iconica grazie alla scena de “La dolce vita” in cui Anita Ekberg fa il bagno accompagnata da Marcello Mastroianni, la Fontana di Trevi è uno dei luoghi simbolo di Roma. Costruita fra il 1732 e il 1762 in stile tardo barocco, è un capolavoro artistico su cui si staglia la statua del Dio Oceano e dei suoi cavalli alati.

10. La Galleria degli Uffizi

Infine, fra i monumenti e i siti più amati d’Italia troviamo la Galleria degli Uffizi, il meraviglioso museo che si trova al centro di Firenze ed ospita alcune fra le opere d’arte più belle al mondo, di cui la maggior parte proviene dalla collezione dei Medici. Un luogo meraviglioso per perdersi nei meandri della storia e scoprire Firenze in tutte le sue sfaccettature.