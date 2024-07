“Il figlio dell’uomo” di René Magritte, un’opera d’arte sull’identità umana

Una frase di Giacomo Leopardi è esemplificativa dell'intendere il rapporto con la società per il poeta di Recanati, insegnandoci l'importanza di non scendere mai a compromessi con i propri sentimenti e con la propria persona per poter essere accettato.

"Qualcun altro" è il nuovo libro di Guillaume Musso. Un thriller seduttivo ambientato in Costa Azzurra, perfetto da leggere quest'estate.

Lo scrittore e poeta Tommaso Landolfi attraverso le parole creò il suo universo: i versi tratti dalla poesia "Talora simuliamo l'universo" sono un manifesto dell'immaginazione e della forza della parola

Emily Dickinson, celebre poetessa britannica, dedica alcuni versi alla calda stagione e alla sua attesa nella poesia "Sarà estate".

Il sorriso di Michela Murgia illumina la capitale grazie al progetto “Ricordatemi come vi pare” curato da Pietro Turano per Arcigay Roma: un murale di 100mq realizzato dall’artista Laika, già definita come “la Bansky italiana”