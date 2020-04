Helsinki, spunta un murale dedicato ai medici in prima linea contro il virus

Anche Helsinki rende omaggio a tutti i medici e operatori sanitari in prima linea nella lotta al Coronavirus. Nel distretto di Vallila, a nord della capitale, è sorto un coloratissimo murale, che ritrae una superwoman, nei panni di medico. Sotto il tessuto semitrasparente del camice, si intravede, infatti, il marchio inconfondibile dei supereroi: una grande lettera S rossa su sfondo giallo. Munita di guanti e mascherina, la nostra eroina non ha la posa trionfante dei supereroi. Il suo sguardo è rivolto verso il basso, in segno di rispetto per coloro che soffrono o che non ce l’hanno fatta. Soltanto i capelli sono sciolti al vento, simbolo di libertà e coraggio. Ancora non si conosce l’autore del murale, ma si sospetta che dietro il bellissimo murale ci sia la firma di un collettivo di artisti, Molotowfinland.

