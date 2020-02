I gatti più celebri dei cartoni e dei fumetti in mostra a Milano

Celebrare le serie animate e a fumetti che hanno trovato nell’eterna rincorsa del gatto al topo uno spunto per mille avventure divertenti. La Città dei Gatti ha inaugurato la mostra COME IL GATTO CON IL TOPO, l’esposizione a ingresso libero allestita presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12). La mostra rietnra all’interno delle attività legate alla Città dei Gatti, la grande rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti e incontri letterari a tema organizzata a Milano e Roma da UrbanPet.

Da Gatto Silvestro a Tom

Il tema di quest’anno omaggia l’80esimo compleanno di Tom&Gerry, due protagonisti indiscussi del mondo felino a cartoni animati e fumetti. Partendo dalle loro spassose avventure che per 8 decenni anni hanno tenuto incollati ai televisori generazioni di bambini (e adulti) la mostra propone, attraverso una serie di pannelli e albi originali, le serie animate e a fumetti che hanno trovato nell’eterna rincorsa del gatto al topo uno spunto per mille avventure divertenti: dagli anni Dieci di Crazy Cat, la gatta nera che si innamorava del topo Ignazio prendendo dolorose mattonate in testa, ai digitali Palla di Neve e Stuart Little, passando da classici come Gatto Silvestro e Speedy Gonzales, Topolino e Gambadilegno, senza dimenticare qualche strappo alla regola dove i due sono “amici” come accade negli Aristogatti, film di cui quest’anno ricorre peraltro il 50° anniversario e che sarà protagonista di un appuntamento dedicato con proiezione speciale (sabato 21 marzo presso WOW Spazio Fumetto) con “concerto” finale.

Il premio Urban Cat

Durante l’inaugurazione della mostra si terrà anche la consegna da parte di Davide Cavalieri, di Radio Bau, del premio Urban Cat Anna Magnani a MARIA VITTORIA BRAMBILLA per il suo impegno verso “tutti” gli animali. Il premio Urban Cat verrà assegnato al fumettista TUONO PETTINATO, per il suo romanzo a fumetti Chatwin – gatto per nascita randagio per scelta. Da anni questi riconoscimenti vengono assegnati a quei catofili che hanno messo il loro impegno al servizio della cultura e del benessere dei nostri mici. Con questa iniziativa La Città dei Gatti vuole raccontare il rapporto tra i mici e l’uomo ma anche, e soprattutto, il loro rapporto con la città e la vita urbana di ogni giorno. Per questa ragione la dottoressa Sabrina Giussani esplorerà il rapporto tra l’uomo e i gatti e ci aiuterà a capire le ragioni del nostro amore per i gatti permettendoci di scoprire come convivere al meglio con il “padrone” della nostra vita. I premi UrbanCat e UrbanCat Anna Magnani Roma, saranno assegnati il 17 febbraio, alle ore 17, da Marzia Novelli di Youpet.it presso la Biblioteca Laurentina (Piazzale Elsa Morante).

