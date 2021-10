Frida Kahlo torna a Bologna con una mostra a Palazzo Belloni

La mostra

Dal 30 ottobre al 27 febbraio presso Palazzo Belloni apre la mostra "Frida Kahlo. The Experience - Ojos que no ven corazón que no siente"

Dal 30 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022 a Bologna, al Palazzo Belloni, Frida Kahlo Corporation presenta “Frida Kahlo. The Experience – Ojos que no ven corazón que no siente“, la mostra evento che rivela uno sguardo intimo e privato sull’artista più conosciuta e amata del Messico.

L’esposizione presenta la vita di Frida Kahlo, caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Frida ha saputo trasformare la sua immobilità in opportunità e la sua sofferenza in un’energia che l’ha resa immortale, una vera icona del mondo contemporaneo. Il percorso indaga tutte le fasi della vita dell’artista attraverso una selezione unica, appassionante e rivelatrice di fotografie. Nel percorso presenti le ricostruzioni degli ambienti cari all’artista nei quali saranno esposti anche abiti e monili. Il documentario di Sky Arte dal titolo “Artists in Love” e delle proiezioni multimediali arricchiranno ulteriormente l’iter espositivo.

Il progetto

Frida Kahlo. The Experience è curata da Alejandra López, colei che ha coordinato la registrazione delle collezioni, la realizzazione di mostre temporanee e le attività di restauro dell’eredità di Frida a Casa Azul in Messico. Una produzione Next Exhibition, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia, del Consolato del Messico a Bologna e della Regione Emilia-Romagna, organizzata da Next Exhibition in collaborazione con December Sevens Duemila e Teatro EuropAuditorium.