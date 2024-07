Frida Kahlo e il peso della sensibilità nel quadro “Il Cervo Ferito”

Frida Kahlo è una delle artiste più iconiche e riconosciute del XX secolo. Famosa per i suoi autoritratti intensi e per la sua arte che esplora temi di identità, dolore e condizione femminile, in molte delle sue opere emerge la forte sensibilità e il dolore provato dall’artista sudamericana.

Tra le sue opere più iconiche e suggestive, ce n’è una che ben rappresenta tutto il peso della sensibilità dell’artista, tutto il dolore che viene amplificato dal dono dell’empatia e della bellezza d’animo: parliamo de “Il Cervo Ferito” (“El venado herido”), dipinto realizzato da Frida Kahlo nel 1946 e custodito presso il Museo Dolores Olmedo, in Città del Messico.

Il cervo ferito

Analisi dell’opera

“Il Cervo Ferito” è una delle opere più potenti e simboliche di Frida Kahlo. Questo dipinto, intriso di significato personale e simbolismo, riflette il dolore persistente e la resilienza dell’artista.

Nel dipinto, Kahlo si ritrae come un cervo ferito, con il suo volto posto sul corpo di un cervo. L’animale è trafitto da numerose frecce, che simboleggiano le innumerevoli sofferenze fisiche che Kahlo ha dovuto sopportare. Lo sfondo mostra una foresta oscura e minacciosa, con alberi spogli e cieli tempestosi, che amplificano il senso di isolamento e dolore.

Il cervo è spesso visto come un simbolo di grazia, bellezza e vulnerabilità. Associando se stessa a questo animale, Kahlo potrebbe voler comunicare la propria fragilità e il senso di impotenza di fronte al dolore.

Le frecce che trafiggono il cervo rappresentano le molteplici operazioni chirurgiche e i dolori cronici che Kahlo ha subito dopo l’incidente stradale del 1925. Ogni freccia è un simbolo del tormento fisico che ha caratterizzato gran parte della sua vita.

Nonostante il corpo del cervo sia ferito, il volto di Kahlo appare sereno e impassibile. Questo contrasto può essere interpretato come un simbolo della sua resilienza e della sua determinazione a mantenere la dignità e la compostezza nonostante le avversità.

La foresta oscura e minacciosa potrebbe rappresentare il senso di isolamento e l’angoscia emotiva che Kahlo ha spesso provato. Gli alberi spogli e il cielo tempestoso amplificano il senso di desolazione e disperazione.

“Il Cervo Ferito” è stato dipinto durante un periodo particolarmente difficile della vita di Frida Kahlo. Nel 1946, aveva subito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale nella speranza di alleviare il dolore cronico, ma l’operazione non ebbe successo e le sue sofferenze continuarono. Questo dipinto riflette la delusione e la disperazione che ha provato dopo l’intervento fallito.

Inoltre, il dipinto può essere visto come una rappresentazione della lotta di Kahlo per accettare la sua condizione fisica e trovare un modo per esprimere la sua sofferenza attraverso l’arte. La sua capacità di trasformare il dolore personale in opere d’arte potenti e evocative è una testimonianza della sua forza e della sua resilienza.

“Il Cervo Ferito” di Frida Kahlo è un’opera d’arte profondamente personale e simbolica che continua a risuonare con il pubblico di oggi. Attraverso questo dipinto, Kahlo ha condiviso una visione intensa e commovente del suo dolore fisico ed emotivo, offrendo al contempo un messaggio di resilienza e speranza. La sua capacità di trasmettere emozioni così profonde e universali attraverso l’arte è ciò che la rende una delle figure più amate e rispettate della storia dell’arte.

Frida Kahlo

Frida Kahlo nasce il 6 luglio 1907 a Coyoacán, in Messico. E’ ritenuta una delle artiste più iconiche e riconosciute del XX secolo; famosa per i suoi autoritratti intensi e per la sua arte che esplora temi di identità, dolore e condizione femminile, Frida Kahlo è diventata un simbolo del movimento femminista e una figura di culto nell’arte moderna.

La sua vita è stata segnata da gravi problemi di salute, inclusa la poliomielite da bambina e un grave incidente stradale a 18 anni che la lasciò con dolori cronici e numerose operazioni chirurgiche. Queste esperienze traumatiche influenzarono profondamente la sua arte, caratterizzata da un forte simbolismo personale e da uno stile che combina realismo e surrealismo.

Frida Kahlo era sposata con il famoso muralista Diego Rivera, una relazione turbolenta che influenzò entrambi sia a livello personale che professionale. Le sue opere, tra cui “La colonna spezzata” e “Le due Frida”, continuano a risuonare per la loro potenza emotiva e per la loro esplorazione del dolore e della resilienza. Frida Kahlo è morta il 13 luglio 1954, ma il suo lascito artistico e culturale continua a vivere e ispirare.

