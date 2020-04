Franceschini, “Nel decreto Aprile importanti misure per spettacolo dal vivo”

Il Decreto Aprile a supporto degli artisti. Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Franceschini ha incontrato questa mattina in video conferenza alcuni rappresentanti del mondo dello spettacolo dal vivo. Il meeting è stata l’occasione per informarli sulle misure che il governo ha approvato. Inoltre, sono stati anticipati i contenuti del prossimo decreto e per discutere le azioni da intraprendere in vista delle riaperture.

Ascoltare le problematiche degli artisti

“È stata un’importante occasione di confronto – ha detto il Ministro – mai come in questo momento è fondamentale e utile ascoltare la voce di chi, nei singoli settori, conosce le reali problematiche e suggerisce soluzioni corrette e percorribili per tornare gradualmente alla normalità nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e del pubblico.”

Le misure dei decreti già firmati

Durante l’incontro hanno partecipato Stefano Accorsi, Alessio Boni, Roberto Bolle, Emma Dante, Anna Foglietta, Carlo Fontana. E poi ancora Paolo Fresu, Monica Guerritore, Vinicio Marchioni, Stefano Massini, Roy Paci, Nicola Piovani, Vittoria Puccini, Luca Salsi. Il ministro Franceschini ha Informato gli artisti sui decreti già firmati. Essi prevedono 20 milioni di euro per i settori non finanziati dal Fus (teatri minori, circo, musica, danza); 13 milioni di euro che derivano dalla copia privata a favore di autori, artisti, interpreti, esecutori con redditi inferiori a 20mila euro lordi all’anno; 5 milioni di euro per lo spettacolo viaggiante.

Anticipazioni decreto Aprile

L’incontro è stato per Franceschini anche l’occasione per anticipare le misure per lo spettacolo che sta proponendo di inserire nel decreto Aprile. In particolare, le norme straordinarie per l’erogazione del FUS che anticiperanno l’erogazione dei finanziamenti e consentiranno la possibilità di utilizzare i fondi anche per integrare gli strumenti di sostegno al reddito dei dipendenti. Inoltre, il pacchetto di misure rafforzerà le indennità e le tutele dei lavoratori e scongiurerà che alcune figure professionali possano restare escluse.

