FAI, 5 luoghi di cultura da vedere nel fine settimana del 23-24 ottobre

Cosa fare

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Vi proponiamo 5 iniziative organizzate dal Fai in giro per l'Italia durante questo weekend

Dopo il grande successo delle giornate FAI d’autunno, vi proponiamo 5 iniziative, sempre organizzate dal Fondo Ambiente Italiano, che vi permetteranno di visitare e scoprire luoghi bellissimi in giro per l’Italia durante questo weekend.

1. Ti racconto l’Abbazia – Camogli

Una visita guidata in compagnia dell’architetto Alessandro Capretti, Property Manager dell’Abbazia, che sarà un’occasione unica per approfondire la conoscenza dell’insediamento di San Fruttuoso attraverso diversi punti di vista: la storia, l’ambiente, la cultura materiale e i restauri. Nel corso della visita saranno affrontati diversi temi: dall’evoluzione storica e architettonica dell’Abbazia fino alla vita e alle attività tradizionali della comunità di pescatori che abitarono il borgo.

2. Affreschi e antiche iscrizioni – Manta

Nel corso dei secoli, le persone che hanno vissuto in queste sale hanno lasciato il segno del loro passaggio. Che dire delle iscrizioni lasciate sui muri dai soldati? O dei “fumetti” che si leggono sul grande affresco della fontana della giovinezza? O ancora, dei “tituli” della quattrocentesca Sala Baronale?

Ecco allora una visita speciale per scoprire, oltre all’affascinante storia del Castello, anche i significati e la storia delle sue iscrizioni. Un evento da non perdere.

3. Passeggiata sui bastioni tra Porta Nuova e Porta Volta – Milano

Una passeggiata all’aperto lungo la cerchia dei bastioni da Porta Nuova a Porta Volta per ripercorrere la storia delle mura spagnole di Milano e conoscere i nuovi progetti architettonici che stanno trasformando questa parte della città.

Oltre ad osservare alcuni monumenti storici, come gli archi di Porta Nuova e Porta Garibaldi, si potranno scoprire alcuni edifici recentemente costruiti o ristrutturati, tra cui gli uffici Amazon e l’imponente Fondazione Feltrinelli, per terminare nella sorprendente piazza sensoriale presso l’ex complesso Enel, sede dell’Adi Design Museum.

4. I capolavori della collezione di Palazzo Moroni – Bergamo

Il Fai organizza una speciale visita guidata per scoprire la ricca collezione d’arte di Palazzo Moroni, la sua storia e le ragioni, anche avventurose, per le quali si è costituita. Un’occasione unica per scoprire i capolavori di Giovanni Battista Moroni, i dipinti e gli oggetti d’arte conservati nelle sale del palazzo affrescate da Gian Giacomo Barbelli.

5. Presentazione del libro di Flavio Cuniberto e visita al Fuseum – Perugia

Sorta da una fitta raccolta di taccuini di viaggio, l’opera “Viaggio in Italia” di Flavio Cuniberto celebra le bellezze culturali, paesaggistiche ed architettoniche del Bel Paese, inscrivendosi a pieno titolo nell’alveo della mission del Fai. L’autore ci guiderà in un viaggio attraverso la sua opera in conversazione con il Prof. Gian Luca Grassigli, docente di Archeologia Classica e Storia dell’Arte presso l’Università di Perugia, e il Prof. Antonio Allegra, docente presso l’Università per Stranieri di Perugia. Prima dell’incontro, sarà possibile visitare il parco accompagnati da una guida specializzata.