Avete mai sognato di ritrovarvi soli in uno dei musei più belli e importanti al mondo? Da oggi tutto questo è possibile, almeno virtualmente, grazie all’iniziativa del museo Ermitage di San Pietroburgo. In segno di affetto e solidarietà verso il nostro Paese, l’Ermitage ha organizzato una visita guidata in italiano fra le stanze e i corridoi del museo. Un’occasione unica per scoprire le opere d’arte, i tesori e le stanze riccamente decorate di uno dei musei più famosi al mondo. A guidarvi in questo splendido viaggio sarà Olga Macho, direttrice del settore per l’Educazione pubblica.

Un segno di solidarietà verso il nostro Paese

“Sarà un evento molto importante per noi”, si legge sulla pagina Instagram del grande museo di San Pietroburgo, poco prima del collegamento. “Vorremmo dare una mano ai cittadini dell’Italia, che vive adesso un periodo non facile. Non possiamo prestarvi un aiuto medico o finanziario, ma speriamo di fare almeno qualcosa per abbellire questo momento duro attenuandolo con la bellezza infinita dell’arte. Sono le nostre parole di sostegno morale a tutti gli amici dell’Ermitage in Italia, ai nostri collaboratori del Centro Ermitage-Italia a Venezia e assolutamente a tutti i cittadini italiani. È il nostro modo per dirvi che siamo insieme a voi, anche se virtualmente.”

Un viaggio inedito fra le stanze del museo Ermitage

Per partecipare alla visita, vi basterà mettervi comodi, allontanare il telefonino per una mezz’ora e godervi questo viaggio inedito fra le stanze e i corridoi deserti di uno dei musei più famosi al mondo.

