Tornano le domeniche gratuite nei musei statali, i luoghi da visitare

musei gratis

A seguito dell’adozione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha sancito la cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da COVID-19, tornano le domeniche gratuite nei luoghi della cultura. A partire da domenica 3 aprile, ogni prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano.

Domeniche gratuite nei musei statali

Anche le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante gli ordinari giorni di visita, dovranno avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste dal citato Decreto. Dal 1° aprile 2022 per accedere a monumenti, musei statali, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non sarà più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resterà l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Le sedi da visitare

Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. In occasione della reintroduzione della Domenica al Museo, a Milano cittadini e turisti possono accedere a titolo gratuito alla Pinacoteca di Brera e al Cenacolo Vinciano, mentre a Roma la prima domenica di aprile si potranno visitare gratis i musei civici di Roma e le aree archeologiche del Circo Massimo e del Mausoleo di Augusto. A Firenze saranno visitabili gratuitamente 6 musei statali normalmente a pagamento: Uffizi, i musei di Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli, il Museo del Bargello (compresa la mostra su Donatello), la Galleria dell’Accademia, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Per questi e altri musei statali l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, previa prenotazione anticipata da effettuarsi presso i siti dei singoli musei. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare le schede di dettaglio prima di programmare la visita a questo link.