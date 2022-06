Domenica al Museo, il 5 giugno musei statali visitabili gratis

domenica al museo

Torna domenica 5 giugno l’appuntamento mensile con la cultura gratuita per tutti. Si potrà entrare gratuitamente in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali.

Torna il 5 giugno “Domenica al Museo”, l’appuntamento mensile con la cultura gratuita per tutti. Come ogni prima domenica del mese, si potrà entrare gratuitamente in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali.

Domenica al Museo

Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura dei siti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza (Dl 24 marzo 2022, n. 24) che raccomandano fortemente l’utilizzo della mascherina all’interno dei luoghi chiusi.

Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. L’elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo dedicato. Mentre di seguito i nostri consigli sui musei da visitare in occasione di Domenica al Museo.

Cosa visitare a Milano

A Milano domenica 5 giugno si possono visitare gratuitamente le collezioni di Museo del Novecento, Galleria d’Arte moderna, Musei del Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Acquario civico, Museo di Storia naturale, Casa museo Boschi Di Stefano e Studio museo Francesco Messina. Sul sito del Comune è possibile trovare tutte le informazioni.

I musei a Firenze

Domenica 5 giugno i musei civici fiorentini saranno gratuiti per tutti i residenti nella Città metropolitana, mentre quelli statali saranno aperti gratuitamente per tutti: dal cenacolo di Andrea del Sarto a Palazzo Pitti, dal Museo archeologico a quello del Bargello, tutti i musei statali saranno gratuiti. Con la Domenica Metropolitana sarà inoltre possibile partecipare alle visite presso Palazzo Vecchio, al Museo Stefano Bardini e in Santa Maria Novella, ma anche visitare mostre e salire sulla Torre di Arnolfo. Le informazioni e le visite guidate in programma questa domenica nei musei civici.

Musei Capitolini

Domenica 5 giugno ingresso gratuito presso i Musei Civici per tutti i visitatori, residenti e non residenti a Roma. Ingresso libero anche per le aree archeologiche del Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18) e dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9 – 19:15 (ultimo ingresso un’ora prima). Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 09.30 e fino a un’ora prima della chiusura. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Entrata libera anche al Mausoleo di Augusto, dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18), con prenotazione obbligatoria.

Musei a Napoli

Domenica 5 giugno aperto gratuitamente a Napoli il Museo Madre con la sua collezione permanente, la mostra “Rethinking Nature” che chiude proprio il 5 giugno e tanto altro dalle 10:00 alle ore 20:00 con ultimo accesso un’ora prima della chiusura.