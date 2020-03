Da Bernini a Canova, i grandi film sull’arte arrivano gratis a casa tua

Fra le iniziative più belle che arrivano dal mondo dell’arte in questo periodo di emergenza c’è quella di Magnitudo Film. La casa cinematografica che si occupa di produrre film sull’arte ha deciso di offrire l’accesso gratuito alle sue recenti opere su Leonardo, Bernini, Canova e tanti altri. Un modo per aiutare la scuola, ma anche un’occasione di scoperta per chi si trova costretto a casa.

Abbiamo la fortuna che fuori dalla nostra porta c’è il paese più bello del mondo. Nell’attesa di tornare a viverlo, respirando il suo cielo immenso, abbiamo deciso di raccontare la meraviglia portandovi a casa, gratuitamente, i contenuti dei film della stagione cinematografica appena conclusa.

Il grande cinema dell’arte arriva a scuola e a casa

Magnitudo Film è una casa di produzione cinematografica che negli anni si è specializzata nei film d’arte dedicati ai grandi della cultura. Girati ad alta definizione e presentati al cinema per tre giorni, i film sull’arte costituiscono in questo momento difficile un’occasione preziosa di approfondimento per scuole e famiglie a casa. Per questo motivo, alcuni dei film più recenti realizzati da Magnitudo Film saranno da oggi disponibili gratuitamente sulla loro piattaforma.

Clicca qui, per vedere il film

L’arte ci aiuta a guardare al futuro con speranza

«In questo momento di oggettiva difficoltà, penso sia giusto sostenere il sistema scolastico contribuendo alla formazione a distanza dei nostri figli – ha commentato Francesco Invernizzi, fondatore di Magnitudo – […] È bene che i ragazzi possano continuare ad ammirare i modelli che da secoli ispirano la nostra cultura, così da ottenerne un messaggio positivo e poter guardare al futuro con la speranza che in queste ore è purtroppo offuscata dagli eventi».

I film sull’arte disponibili

Fra i titoli disponibili, troviamo:

Bernini , dedicato al grande scultore e architetto protagonista nella Roma del ’600;

, dedicato al grande scultore e architetto protagonista nella Roma del ’600; Dinosaurs , il viaggio dei reperti fossili di questi giganti preistorici dagli scavi archeologici alle aste e ai musei;

, il viaggio dei reperti fossili di questi giganti preistorici dagli scavi archeologici alle aste e ai musei; Mathera , un omaggio alla capitale della cultura 2019 attraverso il racconto dei suoi abitanti;

, un omaggio alla capitale della cultura 2019 attraverso il racconto dei suoi abitanti; Leonardo 500 , una riflessione sul grande genio in un collegamento tra i suoi codici e il futuro;

, una riflessione sul grande genio in un collegamento tra i suoi codici e il futuro; Wunderkammer , un viaggio affascinante nelle collezioni private, dal Rinascimento all’Illuminismo;

, un viaggio affascinante nelle collezioni private, dal Rinascimento all’Illuminismo; Canova , la vita del grande scultore neoclassico a Roma, Parigi e Venezia;

, la vita del grande scultore neoclassico a Roma, Parigi e Venezia; Palladio, il restauro delle sue celebri ville venete e la sua influenza sull’architettura istituzionale di mezzo mondo.

I docenti interessati, possono iscriversi qui.

© Riproduzione Riservata