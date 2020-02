Coronavirus, la domenica gratuita al museo è sospesa per il 1 marzo

Il Mibact sospende la domenica gratuita di marzo in tutta Italia prevista per il 1 marzo. Sarà sospesa l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede in tutta Italia l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese.

In seguito all’ordinanza restrittiva emanata ieri dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, sono state chiuse tutte le scuole della Lombardia. Oltre alla sospensione di tutti gli eventi culturali, sono stati chiusi anche i luoghi di aggregazione, come cinema, teatri e musei.

