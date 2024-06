Collòculi, la mostra multimediale dell’artista Annalaura di Luggo

Dal 12 giugno all’8 settembre 2024 il Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano ospita la mostra COLLÒCULI / INTRO-SPECTIO con opere dell’artista Annalaura di Luggo.

Con il patrocinio del Ministero della Cultura, la mostra è curata da Gabriele Perretta mentre il catalogo di Silvana Editoriale contiene testi del curatore e di Demetrio Paparoni.

L’evento, che vede il coordinamento di Marcello Palminteri, è organizzato con il supporto dello Jus Museum di Napoli, della Fondazione Banco Napoli, di Luca de Magistris Private Fideuram e della Lead Broker & Consulting, di GM Ambiente & Energia e di FC group Agenzia Allianz Velletri.

COLLÒCULI / INTRO-SPECTIO

Collòculi è una gigantesca interpretazione scultorea dell’occhio umano, realizzata in alluminio riciclato al cui interno è posta un’iride interattiva. Prende il suo nome dalla fusione di due parole: collŏquĭum, conversazione, dialogo, incontro, e ŏcŭlus, occhio, organo della vista, e ne combina i significati incoraggiando lo spettatore al colloquio attraverso lo sguardo.

L’installazione assume espressione di vitalità grazie alla tecnologia: la “pupilla” di Collòculi, infatti, trasmette contenuti multimediali interattivi “real time”, attraverso un sistema di telecamere “gesture recognition” che permette al fruitore di diventare parte integrante dell’azione.

In mostra anche una selezione di opere dal ciclo Intro-Spectio realizzate attraverso un duplice processo di stampa e foratura su Dibond e Plexiglas.

Questi lavori di Annalaura di Luggo si propongono in una suggestiva tridimensionalità, con fori sulla superficie fotografica che appaiono come un “grembo di luce”: qui si annidano iridi di uomini e animali, fotografati dalla stessa artista con uno speciale obiettivo.

L’opera forma così uno o più livelli, che propongono una piattaforma creativa grazie all’organizzazione di piani paralleli o vagamente asimmetrici, che cambiano secondo il punto di vista dell’osservatore.

Al centro dell’attenzione sempre l’iride, inserita su opere d’arte antica e moderna, dove un occhio – fotografico o video – si affaccia dalla zona cardiaca, “mimando battiti di visioni”, anima di ogni cosa, in cui lo spettatore è invitato a rispecchiarsi.

La mostra multimediale

Nel percorso di mostra il filo conduttore permette di scoprire il lavoro di Annalaura di Luggo la cui traiettoria si orienta tra ricerca multimediale, fotografia, video e regia, secondo una coerenza stilistica che si nutre delle infinite possibilità suggerite dall’organo della vista.

L’iride, in “Collòculi”, dà vita al video multimediale “We Are Art”: qui il punto di partenza sono gli occhi di quattro ragazzi (Pino, Youssouf, Larissa e Noemi) che svelano il proprio universo umano raccontando poeticamente come hanno affrontato avversità quali bullismo, discriminazione razziale, cecità, alcool e criminalità.

Attraverso i linguaggi della videoarte, del sound design e della realtà immersiva, li vediamo confrontarsi con l’osservatore, catturato dal loro sguardo che, grazie a sofisticate telecamere, entra a far parte della scena, sollecitando un confronto che non può essere senza conseguenze, perché “guardarsi negli occhi” significa predisporsi al dialogo, all’incontro.

“Collòculi > We Are Art” rappresenta un’affermazione del valore dell’individuo come parte attiva della società.

L’intento è quello di invitare i soggetti più fragili a recuperare la propria identità, a partire dalla riscoperta e dalla custodia del senso “autopoetico” di sé nella consapevolezza che tutti siamo opere d’arte: “WE ARE ART!”.

Gabriele Perretta, in relazione a “Collòculi”, sottolinea come “Annalaura di Luggo produca sentimenti di sé stessa, di “ragazzi di vita”, ma allo stesso tempo riesca a parlare della storia dell’occhio. Annalaura di Luggo “fa sentimenti” in modo diverso da come noi li viviamo, nel senso che li produce in modo nuovo, non ri-produce soltanto, ma produce qualcosa in cui tutti si possono riconoscere: “viste” in cui tutti possono abitare. La vista non può vivere senza l’arte, per il semplice fatto che l’arte coltiva il sentimento dell’occhio – parte a cui esso è legato – nelle vite degli altri, nei colori degli altri, nelle esperienze di vita del senso comune.”

Demetrio Paparoni sul ciclo “Intro-Spectio” scrive: “Rendere il significato dell’immagine presa in prestito dalla Storia dell’arte, pur senza sottrarla alla sua narrazione originaria, è la strategia che consente ad Annalaura di Luggo di porre in evidenza come l’essere umano possa trovare le risorse per rendere la propria vita ricca di luce.”

Durante l’inaugurazione della mostra sarà trasmesso il documentario “We Are Art Through the Eyes of Annalaura” che racconta, con un linguaggio trasversale, le fasi di realizzazione di “Collòculi”, e il lavoro di coinvolgimento sociale attivato da Annalaura di Luggo, in questo caso nella duplice veste di artista e regista.

Il Docufilm, realizzato con il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, si è qualificato per la “Consideration” agli Oscars 2023 ed è entrato in nomination per l’Hollywood Music in Media Awards di Los Angeles e per il Festival Visioni dal Mondo di Milano.

L’artista

Annalaura di Luggo (1970) è un’artista nata a Napoli dove vive e lavora.

Presente alla 58.ma Biennale di Venezia e alle Nazioni Unite di New York, il suo percorso si muove prevalentemente tra ricerca multimediale, fotografia, video e regia. Le sue opere e le sue installazioni, realizzate attraverso la fusione di tecnologia e manualità, dialogano, per complessità e varietà, con il fruitore che è protagonista dell’azione concettuale e stimolano il dialogo su questioni sociali.

Ha, con destrezza ed empatia, affrontato l’incarcerazione (“Never Give Up”), le questioni ambientali (“Sea Visions / 7 punti di vista”), i diritti umani (“Human Rights Vision” per la Fondazione Kennedy di New York), la cecità (“Blind Vision” presentato alle Nazioni Unite ed al Consolato Italiano di NY) e la natura e la biodiversità (“Genesis” per la 58ma. Biennale di Venezia).

Per il progetto artistico Napoli Eden, ha utilizzato l’alluminio riciclato per costruire quattro gigantesche installazioni pubbliche site-specific che hanno incoraggiato il dibattito sulla sostenibilità nella sua città: Napoli. Questo progetto ha ispirato la creazione del docufilm “Napoli Eden”, diretto da Bruno Colella che ne racconta il processo creativo.

“Napoli Eden” si è qualificato per la “Consideration” agli Oscar 2021 nella categoria “Best Documentary Feature” ha vinto 8 festival internazionali e 8 nominations ed è stato selezionato dal

MAECI (Ministero degli affari Esteri) nell’ambito del “Progetto Promozione Paese Italia nel mondo”, attraverso il Cinema di settore relativo all’arte.

L’alluminio riciclato e la monumentalità ritornano anche in “Colloculi / We Are Art”, una gigantesca iride scultorea che trasmette contenuti multimediali ed interattivi, presentata in anteprima presso la Fondazione Banco Napoli del capoluogo campano ed al MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli il cui processo creativo è il focus del documentario “We Are Art through the Eyes of Annalaura”, diretto dalla stessa artista, la cui narrazione oscilla tra video arte e cinema sperimentale. Il Documentario si è qualificato per la “Consideration” agli Oscars 2023.

Vasta la sua bibliografia, con interventi dei maggiori critici d’arte e personalità internazionali del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Paul Laster, Stephen Knudsen, Rajsa Clavijo, Timothy Hardfield, Paco Barragan, Stefano Biolchini, Hap Erstein, Francesco Gallo Mazzeo, Aldo Gerbino, Giulia Gueci, Demetrio Paparoni, Gabriele Perretta, Vincenzo Trione, Andrea Viliani

Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Tra le mostre personali più recenti si ricordano: “Multum animo vidit” presso il PAN-Palazzo delle Arti, Napoli e “Oscurità e sommersione”, presso il Complesso Monumentale dello Steri a Palermo.

Ha realizzato installazioni permanenti (Museo dell’Istituto P. Colosimo di Napoli, Museo del Carcere di Nisida), temporanee ed interattive (Nazioni Unite, New York; Art Basel/Scope New York, Basel & Miami; MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Fondazione Banco Napoli, Salone Nautico Internazionale di Genova; Torino Artissima/The Others Fair, The Phair) volte a modificare la percezione dello spazio e le coordinate visive del reale.

