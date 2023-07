Bergamo e Brescia: le Capitali della Cultura 2023 celebrate da “El Mundo”

Bergamo e Brescia, tra “storia, bellezza e brio”, Capitali della Cultura 2023, sono state definite “due gioielli della Lombardia“ per il loro patrimonio storico, artistico e culinario dal quotidiano nazionale spagnolo “El Mundo”

“Due città italiane lontane dal classico circuito di Roma, Firenze o Venezia, ma con tanta storia, bellezza e brio come ognuna di loro”: così la giornalista Isabel Garcia ritrae Bergamo e Brescia nella sua pubblicazione per il quotidiano spagnolo “El Mundo”. Un articolo appassionante che prende le distanze dai luoghi comuni attraverso cui vengono spesso descritte le due città – la divisione tra “alta” e “bassa” in riferimento a Bergamo, ad esempio – e capace di mettere in risalto le peculiarità storiche, artistiche e anche culinarie delle due Capitali della Cultura 2023.

Bergamo e Brescia centri del Covid-19

Il 16 luglio 2020, Bergamo e Brescia vennero nominate Capitali della Cultura 2023 con l’obiettivo di risollevare umanamente ed economicamente le due città divenute simbolo della resilienza contro la pandemia di Covid-19. Con il “Decreto Rilancio 1”, infatti, il Governo Italiano decise di avviare un progetto volto a sostenere la rinascita di Bergamo e Brescia proprio a partire dal racconto e dalla valorizzazione del loro patrimonio culturale.

Bergamo e Brescia: il tema delle “Città illuminate”

Come riportato sul sito del Ministero della Cultura, il dossier dedicato venne incentrato sul tema della “città illuminata” in riferimento a tematiche come la tolleranza, la creatività, lo sviluppo della ricerca e delle tecnologie scientifiche nonché il simbolo della “città-faro”. Un progetto focalizzato su quattro macro-aree ovvero “la cultura come cura”, “la città natura”, “la città dei tesori nascosti” e “la città che inventa” che vedranno luce grazie ad una serie di eventi realizzati in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche. Il tutto con una particolare attenzione alla necessità di sensibilizzare i più giovani sui temi della sostenibilità ambientale e di intervenire concretamente per rendere più accessibili i luoghi della cultura.

Bergamo e Brescia: “due gioielli della Lombardia”

Nel suo articolo, Isabel Garcia definisce Bergamo e Brescia come “due gioielli della Lombardia”, la prima “medievale, preziosa ed elegante» e la seconda «importante colonia dell’antichità”, nonché raccontando le loro bellezze a partire dalla suggestiva collocazione geografica. “Entrambe si trovano a circa un’ora da Milano, capoluogo lombardo – scrive la giornalista – al riparo tra montagne verdi, vallate lussureggianti, laghi eterni (come il Garda) e castelli arroccati prodigiosamente sulle colline”.

Bergamo e Brescia, gioielli d’Europa

Di Bergamo, vengono esaltati la Piazza Vecchia considerata “la più bella d’Europa” da Le Corbusier, la basilica di Santa Maria Maggiore, l’Accademia di Carrara – una delle pinacoteche più importanti del Paese – e la tradizione dei 100 rintocchi che da secoli vengono scanditi dalla Torre Civica ogni sera alle 22:00. Di Brescia, invece, la giornalista ha focalizzato la sua attenzione su un vasto patrimonio culturale in cui spiccano il Parco Archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO e la scultura della Vittoria alata, bronzo del I secolo d.C. conservato al Capitolium della città.

Un gelato alla stracciatella e un panettone artigianale

In conclusione, alle bellezze architettoniche, artistiche, culturali e pittoriche unite alle tradizioni centenarie delle città si aggiunge anche una celebrazione dell’arte culinaria. I protagonisti di quest’ultima rassegna de “El Mundo”, infatti, sono il gelato alla stracciatella, inventato nel 1961 dal bergamasco Enrico Panattoni, e il panettone artigianale della Pasticceria Mascale di Roncadelle, città situata nel bresciano, vincitore dell’ultimo concorso per il miglior panettone artigianale del mondo.

Una articolo dunque, che ha saputo raccontare le due Capitali della Cultura 2023 superando le tradizionali narrazioni, suscitando sicuramente curiosità in un pubblico di potenziali turisti che potranno inserire Bergamo e Brescia tra le imperdibili mete dei loro viaggi in Italia.

