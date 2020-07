Presidente Senato Casellati: “Italia riparta dalla cultura, è il nostro petrolio”

“L’Italia ha un patrimonio culturale straordinario e proprio da questo patrimonio dobbiamo ripartire”. Ad affermarlo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in visita al parco archeologico del Colosseo a Roma. Parole che ci trovano perfettamente d’accordo, e che affermate da un esponente politico speriamo aumentino la considerazione della classe politica nei confronti del patrimonio artistico italiano.

La visita del presidente del Senato Casellati

Il percorso, lungo la Via Sacra, ha avuto inizio dall’Arco di Tito per finire alla Curia Iulia, l’antica sede del Senato Romano. Il Presidente del Senato ha poi proseguito: “La cultura è uno straordinario volano del turismo e con la cultura si mangia: la cultura è il nostro petrolio”.

Cultura combustibile per far ripartire l’Italia

Le parole del presidente del Senato Casellati ci trova pienamente d’accordo. Da tempo noi di Libreriamo riteniamo che un rilancio dell’Italia non possa non passare dalla cultura. In un precedente articolo, il fondatore di Libreriamo Saro Trovato si era così espresso: “L’Italia ha una cultura millenaria e un territorio unico in tutto il mondo. Basterebbe valorizzare al meglio tutto questo per risollevare l’economia italiana, utilizzando il vero petrolio che farebbe ripartire il suo motore. Stiamo parlando della cultura, non degli idrocarburi che stanno sotto i nostri mari. Non il gas naturale, non il petrolio, non le trivelle: è la cultura il vero combustibile per far ripartire l’Italia”.

© Riproduzione Riservata