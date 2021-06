10 musei da visitare almeno una volta nella vita

Musei da visitare

I musei, oltre ad ospitare opere meravigliose, sono spesso essi stessi luoghi incantevoli. Che si tratti dell’architettura o dell’arredamento, i musei sono vere e proprie opere d’arte. In questo articolo vi presentiamo i 10 musei più belli del mondo da visitare almeno una volta nella vita secondo la BBC.

Situato sulla sponda sinistra della Senna, questo museo fu istituito nel 1986 prendendo il posto di un’antica stazione ferroviaria e di un albergo. Particolarmente caratteristico è, grazie alla struttura originale, l’utilizzo e l’effetto della luce che proviene dalle vetrate del soffitto. Fu concepito per colmare il divario tra il Museo del Louvre e il Centre Pompidou, ospita la più grande collezione di dipinti impressionisti e post-impressionisti.

GUGGENHEIM, Spegna

Risultato di un’importante collaborazione tra le autorità Basche e la Fondazione Solomon R Guggenheim durante il periodo di rigenerazione della città di Bilbao, questo museo fu inaugurato nell’ Ottobre del 1997. le impressionanti geometrie del palazzo – opera dell’architetto Framk Gehry- sorgono nella vecchia area industriale della città, alla fine del fiume Nerviòn.

. OSCAR NIEMEYER MUSEUM, Brasile

Aperto tra il 2002 e il 2003 e subito soprannominato “l’occhio”, il museo fu disegnato dal leggendario architetto brasiliano di cui porta il nome, che lo vide completarsi all’età di 95 anni. La superficie di circa 186 metri quadrati ospita numerosissime opere d’arte internazionale e pezzi dello stesso Niemeyer.

BRITISH MUSEUM, Inghilterra

Il nucleo del museo fu progettato dall’architetto Robert Smirke con uno stile neo-classico fortemente ispirato all’antica Grecia e aprì i battenti nel 1852. Nel 2000 gli architetti della Fosters an Partners crearono nel grande cortile interno del museo una New Court che, con il suo incredibile tetto di vetro, lo rese lo spazio coperto più grande d’Europa.

.

ROYAL ONTARIO MUSEUM, Canada

Questo museo è il più grande del Paese e vanta una collezione di più di 6 milioni di pezzi. La costruzione originale risalente al XX secolo è stata rinnovata con la costruzione di unna nuova facciata ideata dallo Studio Daniel Libeskind inaugurata nel 2007 e definita come nuovo simbolo della città.

MUSEO SOUMAYA, Messico

Istituito nel 1994, il museo privato si compone di due siti che si estendono tra Plaza Loreto e Plaza Carso. La seconda parte, inaugurata nel 2011, fu progettata dall’architetto Fernando Romeo ed è caratterizzata da una struttura alta 46 metri e ricoperta da 16.000 piastrelle esagonali in alluminio. I sei piani del museo contengono opere di origine prevalentemente messicana ed europea – tra cui la più grade collezione di dipinti di Rodin al di fuori della Francia.

.

È un dei più grandi e antichi musei del mondo, fu aperto nel 1764 dall’imperatrice Caterina la Grande e ospita più di 3 milioni di pezzi d’arte. Il complesso museale è composto da una serie di edifici tra cui il Palazzo d’Inverno – progettato per la maggior parte dall’Italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli.

Disegnato dall’architetto IM Pei, vincitore del Pritzker Prize, che all’età di 91 anni viaggiò attraverso i più importanti paesi Arabi per poter acquisire la giusta ispirazione per il suo progetto. La struttura in pietra calcarea poggia su terreni bonificati che si affacciano sul lungo mare di Doha e ospita cinque piani di arte islamica per oltre 1400 anni.

.

MUSEI VATICANI, Italia

I musei della Città del Vaticano furono aperti da Papa Giulio II nel XVI secolo. Il complesso contiene 52 gallerie ed è uno dei musei più grandi del mondo; le collezioni di sculture religiose e dipinti contengono opere di Raffaello, Tiziano e Caravaggio. L’ultima sala del percorso museale è la magnifica Cappella Sistina il cui famosissimo soffitto fu affreescato da Michelangelo e i cui interni decorati da grandi artisti quali Perugino e Botticelli.

.

NATIONAL MUSEUM OF ART, Giappone

Dopo la demolizione del palazzo originale nel 1970, César Pelli progettò la nuova struttura che venne inaugurata nel 2004. Gran parte del museo è sotterraneo. Il punto di forza di questo museo è il fattore stupore; lo Studio Pelli ha creato un ingresso fatto da un intreccio di vetro e acciaio progettato per assomigliare ad una canna di bambù.