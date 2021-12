Banksy torna in Italia con una nuovissima mostra immersiva

La mostra

Banksy torna a Milano, dopo il successo dell’esposizione al Teatro Nuovo, con la nuova mostra “The World of Banksy – The Immersive Experience” presso Galleria dei Mosaici, lato IV Novembre dal 3 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022.

La mostra immersiva presenta più di 30 nuove opere mai esposte prima, tra cui “Ozone Angel”, “Steve Jobs” “Napoleon” e “Waiting In Vain”, che si aggiungono a lavori e murales realizzati da giovani artisti anonimi di tutta Europa. Il percorso presenta oltre 130 opere che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Le opere esposte, eccentriche e incisive, danno modo allo spettatore di riflettere sul sistema e sulla società in cui viviamo; sono un simbolo di lotta e di protesta in un mondo in cui spesso gli interessi economici prevalgono su quello che dovrebbe essere il bene delle collettività. La mostra immersiva a Milano Centrale è un’esperienza senza precedenti.

Banksy è un artista misterioso con un’identità segreta, ma le sue opere sono riconosciute a livello globale.

L’arte

La sua critica dell’immaginario pop-culturale, della politica e persino dell’arte e dei musei è stata vista da alcuni come una semplice rivolta e interpretata come ingegnosa dalla maggior parte degli altri. La pop star Christina Aguilera acquistò l’opera dell’artista britannico raffigurante la regina Vittoria come lesbica e Justin Bieber si fece tatuare sul braccio la “Red Balloon Girl”. Nonostante si sia da sempre opposto alla mercificazione dell’arte, le case d’asta trovano acquirenti per le sue opere a prezzi record. Nel 2010, insieme a Lady Gaga, Obama, Robert Pattinson, Sir Elton John e Prince, l’artista è stato anche nominato una delle persone più influenti al mondo dal Time Magazine.

Photo Credit: The World of Banksy – The Immersive Experience