Banksy e l’idea per “salvare” la statua di Colston abbattuta a Bristol

Il quotatissimo street artist Banksy propone sul suo profilo Instagram una soluzione per adornare nuovamente la piazza della sua città natale, Bristol, dopo l’abbattimento della statua del commerciante di schiavi Edward Colston. Per chi non lo sapesse, si tratta della statua abbattuta durante le proteste anti razziste del 7 giugno. “Cosa dovremmo fare con il piedistallo vuoto nel centro di Bristol?”, si chiede in post corredato da un disegno esplicativo.

L’idea di Banksy

“Ecco un’idea che si rivolge sia a chi sente la mancanza della statua di Colston sia a chi non la sente – spiega Banksy-. Lo tiriamo fuori dall’acqua, lo rimettiamo sul piedistallo, gli mettiamo un cavo attorno al collo e facciamo fare alcune statue di bronzo a grandezza naturale di manifestanti nell’atto di tirarlo giù. Tutti contenti. Un giorno straordinario commemorato”.

