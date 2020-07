Banksy dona all’asta un suo dipinto da £ 1,2 milioni. Ecco cosa ritrae

Banksy ha donato tre dipinti ad olio che fanno riferimento alla crisi migratoria europea a un’asta di beneficenza che raccoglie fondi per un ospedale a Betlemme. Il valore delle opere, intitolate Mediterranean Sea View 2017, oscilla tra gli £ 800.000 e £ 1,2 milioni.

Le opere all’asta

L’anonimo artista di strada di Bristol ha rappresentato paesaggi marini romantici in stile del XIX secolo. Ma vi ha aggiunto giubbotti di salvataggio e boe per rappresentare la morte dei migranti che nell’ultimo decennio hanno tentato di raggiungere le coste europee. Banksy ha creato il trittico di dipinti per il suo hotel a Betlemme, chiamato The Walled Off Hotel, che contiene un museo e una galleria. Affacciato sulle mura della Cisgiordania che divide la città, l’hotel si autodefinisce “avere la peggior vista di qualsiasi altro hotel al mondo” ed è pieno di opere d’arte originali di Banksy.

A chi sono destinati i proventi

Le opere saranno presenti alla vendita serale di Sotheby’s martedì. I proventi andranno alla Betlemme Arab Society for Rehabilitation e verranno utilizzati per costruire una nuova unità per l’ictus acuto e l’acquisto di attrezzature per la riabilitazione dei bambini.

© Riproduzione Riservata