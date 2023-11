Artissima 2023, alla scoperta dei percorsi artistici in fiera

Artissima 2023, la fiera internazionale d’arte contemporanea, festeggia il suo 30° compleanno con un’edizione strepitosa, come ci racconta un’insider d’eccezione, l’architetta torinese Alessandra Siviero, già Presidente della Fondazione per l’Architettura di Torino, Consigliera di Fondazione CRT.

Una Torino così scintillante ed effervescente non mi capitava di vederla da tempo. La mostra è un susseguirsi di stimoli ed emozioni. Ogni giorno ci sono manifestazioni interessanti e bisogna giocare d’anticipo ed organizzarsi tempo prima per cercare di non essere travolti dalla straordinaria offerta d’arte: da Flashback a Paratissima, fino a The Others; novità ed artisti emergenti, opere e percorsi artistici da esplorare in fiera ad Artissima o nei prossimi mesi!

Il percorso artistico

Sabato 4 novembre la mia giornata in Fiera si è aperta con la visita, imperdibile, alla GAM – la Galleria Civica D’arte Moderna e Contemporanea, con le mostre di Gianni Caravaggio “Per analogiam” fino al 17 marzo e Hayez “L’officina del pittore romantico” fino al 1 aprile 2024.

Chi non è’ mai andato alle OGR – le Officine Grandi Riparazioni, deve assolutamente mettere in programma un viaggio a Torino per visitare questo posto unico, simbolo di grande riqualificazione urbana (per me unico in Italia) dove vi aspetta una visita speciale delle mostre di Sarah Sze “Metronome” fino all’11 febbraio e di Sara Enrico “Tainted Lovers” fino al 10 dicembre.

Una volta a Torino, non potete non passare da Rivoli, sede dell’affascinante Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea dove ammirare l’esposizione imperdibile di Michelangelo Pistoletto, fino al 25 febbraio.

Altro indirizzo da annotare quello del MEF – il Museo Ettore Fico dove ammirare cinque diverse mostre: Contessa di Castiglione – Fotografie di Pierre-Louis Pierson Maïmouna Guerresi; A spiritual and political journey/Maggi Hambling; On the EdgeAlessandro Roma – Se si cerca l’infinito basta chiudere gli occhi. Percorsi tra fotografie, sculture, video e installazioni.

Per chiudere in bellezza la trasferta torinese vi consiglio di andare a visitare di persona i siti della Fondazione Merz: da non perdere la Pista 500 della Pinacoteca Agnelli a due passi da Artissima, un posto unico.

Un altro luogo di culto per gli amanti dell’arte è la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dove fino al 3 marzo si può immergersi nel mondo del desiderio femminile attraverso la mostra di Paulina Olowska.

Tra le novità di quest’anno Michelotti, all’interno dell’Ex Giardino Zoologico di Torino, dove Artissima in collaborazione con la Città di Torino presenta un’opera video dell’artista brasiliano Jonathas de Andrade, Nó na garganta | Knot in the throat (2022) emozione pura!

PS: forse ho esagerato, ma è solo una piccola parte di quello che mi sento di consigliarvi per la vostra visita a Torino.

Alessandra Siviero

Ex presidente della Fondazione per l’architettura consigliera dell’ordine Architetti di Torino, Alessandra Siviero è bioarchitetto libero professionista consigliera di Fondazione crt e all’interno della stessa sono membro della terza commissione che si occupa di Arte , cultura e welfare

