8 kg di farina su opera Andy Warhol

Otto kg di farina sono stati gettati sulla macchina di Andy Warholè l’ultima azione di un gruppo di attivisti di Ultima Generazione, che a Milano per lanciare l’allarme sul collasso climatico.

Attacco alla mostra di Andy Warhol

Questa mattina, verso le 11.00, gli attivisti, all’interno della mostra “Andy Warhol: La Pubblicità Della Forma” alla Fabbrica del Vapore di Milano, hanno versato il contenuto di alcuni sacchi di farina sull’opera di Warhol.

Subito dopo, due di loro si sono incollate ai finestrini della macchina, mentre il resto del gruppo ha fatto esplodere per terra palloncini di vernice e si è incollato al pavimento.

Chi sono Ultima Generazione

Ultima Generazione è una campagna italiana di disobbedienza civile non violenta che dal 2021 unisce semplici cittadine e cittadini, proprio come te, preoccupati per il proprio futuro e per quello di chi verrà dopo di noi.

Eh sì, perché le scelte che l’umanità (non) sta prendendo ora delineeranno un futuro dal quale non sarà possibile tornare indietro. Siamo l’Ultima Generazione in grado di fare qualcosa.

Le Richieste di Ultima Generazione

Gli attivisti di Ultima Generazione chiedono al Governo Italiano di:

1) interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e di cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale

2) di procedere immediatamente a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20GW e creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell’energia rinnovabile, aiutando gli operai dell’industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili