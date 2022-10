Ottobre 2022, 5 mostre d’arte e fotografia da non perdere

La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo – che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh – e tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale. Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Riy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita.

5. “Grazia Varisco. Sensibilità percettive”, presso la Fondazione Biscozzi Rimbaud di Lecce

Infine, fra le 5 mostre da non perdere nel mese di ottobre 2022, non possiamo non segnalarvi il percorso espositivo dedicato alla celebre artista Grazia Variscoin programma alla Fondazione Biscozzi | Rimbaud di Lecce dal 9 ottobre all’8 gennaio 2023.

Si tratta del terzo appuntamento temporaneo organizzato dalla Fondazione. La mostra è una piccola ma preziosa esposizione di diciassette opere che coprono l’intero arco della carriera della celebre artista, dalla fine degli anni Cinquanta al 2009, in un percorso in cui i singoli lavori costituiscono un corpo unitario, pur conservando ciascuno la propria originalità, a partire da da Tema e svolgimento (1957-1959), risalente al periodo di apprendistato all’Accademia di Brera, che rivela già la sensibilità percettiva di Varisco e il suo porsi in osservazione e “in ascolto” costante della realtà.