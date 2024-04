5 monumenti e siti storici da scoprire in tutta Italia

Il 18 aprile si celebra la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti storici. Per l'occasione, ne scopriamo 5 da visitare in Italia.

Il 18 aprile si celebra la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti storici; si tratta di una ricorrenza importante, che mira a riconoscere e celebrare il valore del nostro smisurato patrimonio culturale.

Ma perché è nata l’esigenza di dar vita a una tale ricorrenza? E, soprattutto, quali sono i monumenti e i siti storici da scoprire in Italia?

La Giornata internazionale dei monumenti e dei siti storici

La Giornata internazionale dei monumenti e dei siti storici è stata concepita nel 1982 dall’Icomos – il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti – con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle straordinarie bellezze artistico-architettoniche presenti sul territorio ma soprattutto con lo scopo di avviare un percorso di tutela di tutti quei beni culturali a rischio deterioramento.

La data del 18 aprile non è casuale: si tratta del giorno in cui è avvenuta la firma della Convenzione del 1972 da parte dell’UNESCO sul Patrimonio Mondiale, un trattato che ha dato vita per la prima volta ad un accurato iter per la tutela del patrimonio. Se i nostri monumenti e siti storici sono preservati oggi, è merito del trattato del ’72 e del lavoro di agenzie come ICOMOS e UNESCO.

5 monumenti e siti storici da scoprire in Italia

Ma veniamo a noi. L’Italia è un luogo ricco di cultura, arte, storia. I monumenti e i siti storici presenti sul territorio sono innumerevoli. Eccone 5 che meritano di essere visitati e contemplati in tutta la loro straordinarietà.

Sull’altopiano pugliese delle Murge, proprio sulla sommità di una collina, si erge uno dei monumenti più spettacolari d’Italia: è Castel del Monte, l’imponente fortezza edificata da Federico II di Svevia nel XIII secolo a scopo difensivo. L’edificio ha dell’incredibile sia visto da lontano che guardato da vicino.

L’immagine che spicca insieme a quella di una particolare potenza è quella di una perfezione che appare quasi surreale. L’edificio rappresenta forse il più straordinario esempio di architettura gotico medievale in Italia. È stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO nel 1996, ed è uno dei monumenti più visitati in territorio nazionale.

Fra i monumenti e i siti storici non figurano soltanto edifici e parchi archeologici. Ne sono testimonianza le isole Eolie, che si adagiano sul mar Tirreno a nord della costa siciliana e da sempre attraggono un gran numero di visitatori da tutto il mondo.

L’arcipelago eoliano è unico nel suo genere perché di matrice vulcanica: le isole sono oggetto di studio di vulcanologi e geologi sin dal XVIII secolo. Bellissime, affascinanti, selvagge ma anche pittoresche nei paesini che vi sono nati, le isole Eolie sono una meta imprescindibile per chiunque ami la natura, il relax e il mare.

La Toscana è una terra che nasconde luoghi meravigliosi. I monumenti e i siti storici da scoprire non mancano. In Val d’Orcia si nasconde, in particolare, un gioiello che racconta la storia dell’urbanistica rinascimentale: Pienza.

Il centro storico di Pienza è stato inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell’Unesco in quanto testimonianza della prima applicazione della concezione umanistico rinascimentale dell’urbanistica. Attorno alla piazza principale della città si sviluppano edifici pubblici e privati in totale armonia con il circondario.

Uno spettacolo per gli occhi, oltre che un esempio di come il paesaggio antropizzato, se curato, possa diventare piacevole alla vista come quello naturale.

Bella. Bella da togliere il fiato. La laguna di Venezia cela così tanti monumenti e così tanti beni culturali da essere stata annoverata per intero nella lista dell’ICOMOS.

Non si tratta soltanto di bellezza architettonica, ma anche di straordinarietà storico culturale, di fascino multietnico, di uno spazio in fondo neanche tanto grande che contiene un numero sconfinato di tesori.

Nei pressi del lago di Lugano si trova una meraviglia in grado di catapultare i suoi visitatori indietro nel tempo di milioni di anni: si tratta del monte San Giorgio, tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo risalente al Triassico Medio, un’epoca geologica compresa tra i 247 e i 237 milioni di anni fa.

Il Monte è inserito nella lista dei monumenti e dei siti storici di valore perché ospita una vastissima gamma di fossili che sono stati rinvenuti e studiati da una folta schiera di archeologi italiani e svizzeri.

© Riproduzione Riservata