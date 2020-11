Margaret Mitchell, ecco le frasi celebri di ''Via col vento''

”Via col vento” (Gone with the Wind) è un romanzo del 1936 scritto da Margaret Mitchell. È l’unico romanzo della scrittrice americana, alla cui celebrità ha contribuito l’omonimo colossal cinematografico di Victor Fleming del 1939. Fu un vero caso editoriale senza precedenti: quasi 180.000 copie vendute in quattro settimane, un milione in sei mesi, ancora in testa alle classifiche dopo due anni. Tradotto in 37 lingua, oggi ha complessivamente raggiunto la quota di 30 milioni di copie, che lo rendono uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi. Per ricordare questo grande successo letterario nel giorno dell’anniversario della scomparsa dell’autrice, vi riproponiamo le frasi più celebri di “Via col vento”.

”Via col vento”, 79 anni fa veniva pubblicato il celebre romanzo di Margaret Mitchell Il 30 giugno 1936, venne pubblicata a New York, la prima edizione del celebre romanzo ‘Gone with the wind’ (Via col vento), della scrittrice americana Margaret Mitchell…

“Dopotutto, domani è un altro giorno”

(Rossella O’Hara)

“So solo che ti amo.

Questa è la tua disgrazia.

Aspetta…Rhett, Rhett, se te ne vai, che ne sarà di me, che farò?

Francamente, me ne infischio.”

(Rossella e Rhett)

“A dispetto vostro e mio, a dispetto dello stupido mondo che ci crolla intorno, vi amo. Perchè siamo tutti uguali, gentaglia tutti e due, egoisti e scaltri, ma capaci di guardare le cose in faccia e di chiamarle con il loro nome.”

(Rhett Butler)

“Ci penserò più tardi. Più tardi avrò il coraggio di sopportarlo. Non voglio pensarci adesso.”

(RossellaO’Hara)

La lettera d’addio della madre di Margaret Mitchell MILANO – May Belle, la madre di Maragret Mitchell, morì a causa dell’influenza spagnola che fece un grande numero di vittime tra il 1918 e il 1920. Non fece in tempo così a dare l’ultimo saluto alla figlia di persona e così le scrisse una lettera che venne consegnata a Margaret da suo fratello Alexander.…

“E la prima volta in vita mia che provo rimorso per quello che ho fatto.

A voi – le porge il fazzoletto.

… asciugatevi gli occhi. Se poteste ricominciare da capo fareste lo stesso. Siete come il ladro, cui non dispiace affatto di avere rubato, ma è molto molto afflitto di andare in galera.”

(Rossella e Rhett)

“Sogni, solamente sogni: mai del buon senso.”

(Rossella e Ashley)

“Ne ho abbastanza di tutto. Cerco, la pace. Vedrò se la vita può darmi ancora un po’ di serenità e di dolcezza.”

(Rhett)

“Oseresti dire, miss Rossella O’Hara, che la terra non conta nulla per te? Ma se è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare, di lottare, di morire, perché è la sola cosa che duri.”

(Gerald O’Hara).

© Riproduzione Riservata