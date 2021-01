Le frasi più belle delle canzoni di Giuliano Sangiorgi e dei Negramaro

“I miei viaggi più belli li ho fatti con i libri, o con la musica; penso che l’immaginazione sia la vera libertà che ci resta.” Queste le parole di Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro che oggi compie gli anni. Nato a Lecce, inizia la sua carriera come chitarrista e poi, nel 2003 insieme al suo nuovo gruppo “Negramaro”, auto-produce un primo disco. Da lì parte una vita piena di successi, fino ad arrivare ad oggi, dove i Negramaro rappresentano uno dei gruppi più amati della musica italiana. Tantissime le collaborazioni, tantissimi i premi ricevuti e tantissime le canzoni che abbiamo amato. Ecco alcune delle loro frasi più belle.

Le frasi più belle delle canzoni dei Negramaro

Abbiamo riso, piano, ballato, riflettuto sulle canzoni dei Negramaro che, con la voce di Giuliano Sangiorgi, ci hanno sempre trasportato altrove. Queste sono alcune delle frasi più belle e famose delle loro canzoni.

E adesso non c’è niente al mondo

che possa somigliare in fondo

a quello che eravamo

a quello che ora siamo

a come noi saremo un giorno

(La prima volta)

Solo per te

convinco le stelle

a disegnare nel cielo infinito

qualcosa che somiglia a te

(Solo per te)

Potessi trattenere il fiato prima di pensare

Avessi le parole quelle grandi

Per poterti circondare

Di quello che di me

Bellezza in fondo poi non è

(Quel posto che non c’è)

Tornerai anche tu tra gli altri

e mi sentirò impazzire

Tornerai e ti avrò davanti,

spero solo di non svenire

Mentre torni non voltarti

che non voglio più sparire

nel ricordo e nei miei giorni

resta fino all’imbrunire

(Fino all’imbrunire)

Mentre salgo su

Penso a quante volte

Allo stesso vento

Ho affidato il canto

Per cullarti ancora un altro po’

(Scusa se non piango)

Amami anche se non mi conosci

ti prego amami anche se siamo nascosti

amami senza dovermi cercare

senza sapere da che parte stare

resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare

io verrò a prenderti.

(Per uno come me)

Dimmi a che serve restare

Lontano in silenzio a guardare

La nostra passione che muore in un angolo.

(Cade la pioggia)

Scagli la pietra chi è senza peccato

scagliala tu perché ho tutto sbagliato.

(Mentre tutto scorre)

Liberi

Ci sembrerà di essere più liberi

Se dalle nostre mani

Non cadranno più parole per noi due

E sarà più semplice

Sorridere alla gente senza chiederle

Se sia per sempre o duri un solo istante

(Basta così)

insegnami come affrontare gli abissi

per poi risalire nei cieli più alti

raccoglimi dalle cadute nei boschi

e spingimi verso sentieri già persi

raccontami di quanto siamo più forti

adesso che abbiamo trovato noi stessi

ricordami ancora quei giorni felici

se sono legati a dei baci rubati

cancellami tutti i pensieri più tristi

se mai per noi due ce ne fossero stati.

(Ridammi indietro il cuore)

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata