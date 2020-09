Giornata internazionale della Democrazia, le frasi più belle per celebrarla

Istituita l’8 settembre 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi 15 settembre si celebra la giornata internazionale della Democrazia. Nata ad Atene nel V sec a.C, la democrazia rappresenta oggi la miglior forma di governo. Questa si basa sull’inclusione, partecipazione ed uguaglianza di ogni individuo facente parte della società. Ciò fa della Democrazia l’ambiente adatto per l’applicazione di tutti i diritti umani. Persino l’agenda per il 2030 si pone, come obiettivo n.16, quello di rafforzare sempre di più il legame tra classe rappresentativa e popolo, riconoscendo l’importanza del dialogo tra questi. Oggi, con 10 frasi celebri, celebriamola e rispettiamola.

La democrazia è una piacevolissima forma di governo, piena di varietà e di disordine, e dispensa una sorta d’eguaglianza agli uguali come agli ineguali.

(Platone)

Il migliore argomento contro la democrazia è una conversazione di cinque minuti con un elettore medio.

(Winston Churchill)

Alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie.

(Sandro Pertini)

La nave della democrazia, che ha resistito a tutte le tempeste, può affondare a causa dell’ammutinamento di quelli che vi sono a bordo.

(Grover Cleveland)

Un popolo che elegge corrotti, impostori, ladri e traditori, non è vittima, ma complice.

(George Orwell)

La libertà ha molte difficoltà e la democrazia non è perfetta. Ma non abbiamo mai dovuto alzare un muro per tenere dentro la nostra gente o per evitare che ci lascino.

(John Fitzgerald Kennedy)

Come non vorrei essere uno schiavo, non vorrei essere un padrone. Questo esprime la mia idea di democrazia.

(Abraham Lincoln)

La qualità della democrazia è strettamente intrecciata con la qualità del giornalismo.

(Bill Moyers)

Democrazia è anche accettare una dose sopportabile di ingiustizia per evitare ingiustizie maggiori.

(Umberto Eco)

Uno stato è politicamente libero, se le sue istituzioni politiche rendono di fatto possibile ai suoi cittadini di cambiare governo senza spargimento di sangue, nel caso in cui la maggioranza desideri un tale cambiamento di governo.

(Karl Popper)

