Ezio Bosso, le frasi e gli aforismi più emozionanti

Ezio Bosso ci ha purtroppo lasciati, ma ci sono le sue composizioni e le sue frasi che lo faranno vivere per sempre. L’artista, deceduto oggi a Bologna all’età di 48 anni, soffriva dal 2011 di una malattia neurodegenerativa che gli fu diagnosticata subito l’intervento per un tumore al cervello a cui fu sottoposto lo stesso anno. Ciò non gli ha impedito di trovare ispirazione e sensibilità per realizzare le sue composizioni e per lanciare alla gente messaggi positivi, capaci di emozionare ed arrivare dritti al cuore. Ecco alcune delle celebri frasi di Ezio Bosso

Aforismi e frasi di Ezio Bosso

Il tempo è un pozzo nero. E la magia che abbiamo in mano noi musicisti è quella di stare nel tempo, di dilatare il tempo, di rubare il tempo.

La musica è una fortuna ed è la nostra vera terapia.

Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono.

La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare.

La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme.

Ho smesso di domandarmi perché. Ogni problema è un’opportunità.

Scrivo perché interpreto, interpreto perché scrivo. E affronto la mia musica come se non fosse mia. Affronto come interprete il compositore.

La musica mi ha dato il dono dell’ubiquità: la musica che ho scritto è a Londra e io sono qui.

Da quando avevo 4 anni sono stato abituato a essere europeo, Noi che dedichiamo la nostra vita alla musica sin da piccoli frequentiamo germanoaustriaci come Beethoven, o francesi come Debussy, o tedeschi come Brahms e Mendelssohn. Vedete, non c’è un confine. La musica non è solo un linguaggio ma una trascendenza, che è ciò che ci porta oltre.

© Riproduzione Riservata