La poesia è una forma d’arte che crea, con la scelta e l’accostamento di parole secondo particolari leggi metriche, un componimento fatto di frasi dette versi, in cui il significato semantico si lega al suono musicale dei fonemi.

La sua più grande qualità è quella di riuscire a trasmettere concetti e stati d’animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa. Studiate a scuola, apprese nel corso degli anni dopo essersi appassionato ad un autore specifico, spesso durante la nostra vita ci siamo imbattuti, per studio o passione, alla poesia.

Test letterario: riesci ad indovinare la poesia partendo dal primo verso?

In molti conoscono i nomi delle poesie più importanti della letteratura italiana e straniera. Ma quanti amanti dei libri sono in grado di risalire al titolo di una poesia leggendo soltanto le prime parole con cui comincia? Mettete alla prova la vostra conoscenza in campo letterario con questo quiz.

Quiz letterario, riesci ad indovinare di che poesia si tratta leggendo le parole con cui comincia? Passo 1 di 9 11% “Rivedo le tue lettere d’amore Illuminata adesso da un distacco Senza quasi rancore” * Morii per la bellezza, Emily Dickinson Lettere, Amelia Rosselli Dal profondo, Ada Negri Lettere, Alda Merini

“Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.” * Voi ch’ascoltate in rime sparse, Francesco Petrarca Il gelsomino notturno, Giovanni Pascoli L’infinito, Giacomo Leopardi La Malinconia, Umberto Saba

"Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi…." * Il tuo abbraccio Lalla Romano Il tuo sorriso Pablo Neruda Il tuo pensiero Leonardo Sciascia Il tuo amore Guido Gozzano

“Taci. Su le soglie del bosco non odo parole che dici umane; “ * La pioggia nel pineto, Gabriele D’Annunzio Canto di primavera, Giosuè Carducci Il bosco silenzioso, Umberto Saba A Silvia, Giacomo Leopardi

“Settembre. Andiamo. E’ tempo di migrare”. * Le stagioni, Vincenzo Cardarelli I pastori, Gabriele D’Annunzio San Martino del Carso, Giuseppe Ungaretti Ora che sale il giorno, Salvatore Quasimodo

“…e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino” * Ora che sei venuta, Camillo Sbarbaro Ricordo, Giorgio Caproni Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale, Eugenio Montale Quando il pensiero, Umberto Saba

“Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza” * Spesso il male di vivere ho incontrato, Eugenio Montale Gabriele D’Annunzio, Un ricordo Sandro Penna, Forse Pierpaolo Pasolini, la divina indifferenza

“E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra” * Perché siamo, Andrea Zanzotto Ballata delle donne, Edoardo Sanguineti La madre, Giuseppe Ungaretti Imitazione della gioia, Salvatore Quasimodo

“Forse perché della fatal quiete Tu sei l’immago a me sí cara vieni” * La sera del dì di festa, Giacomo Leopardi Piangete, donne, e con voi pianga Amore, Gaspara Stampa Omaggio alla sera, Giuseppe Parini Alla sera, Foscolo

© Riproduzione Riservata