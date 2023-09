Share on Email

Pensi davvero di conoscere le grandi opere artistiche? Da Giotto a Leonardo Da Vinci fino ad arrivare a Lucio Fontana passando da Frida Kahlo e Picasso, ripercorriamo insieme la storia dell’arte attraverso le opere più famose.

Opere e artisti

Ci sono opere popolari, ma di cui non ricordiamo l’autore. Al contrario, spesso invece può capitare di conoscere un illustre artista ma di non avere in mente la sua opera più rappresentativa. Se appartenete a una di queste due categorie, questo test fa al caso vostro: provate a indovinare le seguenti opere seguendo gli indizi forniti da ciascuna domanda.

Quiz artistico, riesci ad indovinare di che opera si tratta attraverso degli indizi?

Sei in grado di indovinarle? Mettiti alla prova con il nostro quiz artistico!

Quiz artistico, riesci ad indovinare di che opera si tratta attraverso degli indizi? Passo 1 di 10 10% Quest’opera si può ammirare nella Pinacoteca di Brera, a Milano ed è considerata uno dei simboli del Rinascimento italiano * Le Tre Grazie di Raffaello Sanzio Il Cristo Morto di Andrea Mantegna Il Tondo Doni di Michelangelo Buonarroti L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci

All’interno della Cappella degli Scrovegni di Padova possiamo ammirare * L’affresco dell’Annunciazione di Beato Angelico L’affresco di San Giacomo che va al martirio di Andrea Mantegna L’affresco del Giudizio Universale di Giotto Il dipinto del Bacchino malato di Caravaggio

Quest’opera venne danneggiata da un folle che la colpì ripetutamente con un martello nel 1972 * La Pietà di Michelangelo Buonarroti Il Sarcofago degli sposi del VI secolo a.C. Dedalo e Icaro di Antonio Canova Il David di Donatello

Quale di queste opere venne realizzata per prima? * Gli amanti di René Magritte La persistenza della memoria di Salvator Dalì Guernica di Pablo Picasso Canto d’Amore di De Chirico

Quale opera famosa venne rivisitata dal pittore dadaista Marcel Duchamp? * L’urlo di Edvard Munch Nascita di Venere di Sandro Botticelli La Gioconda di Leonardo Da Vinci La ragazza con l’orecchino di perla di Johannes Vermeer

Quale tra queste opere rappresenta simbolicamente il movimento e la fluidità? * Forme uniche della continuità e nello spazio di Umberto Boccioni Nudo Rosa di Lucio Fontana La danza di Henri Matisse Les demoiselles d’Avignon di Pablo Picasso

Quale opera è stata descritta con queste parole dal suo autore:” …è l’infinito, e allora buco questa tela, che era alla base di tutte le arti, ed ecco che ho creato una dimensione infinita, un buco che per me è la base di tutta l’arte contemporanea, per chi la vuol capire. Sennò continua a dire che l’è un büs, e ciao…” * The trauma of painting Alberto Burri Autumn rhythm Jackson Pollock Concetto spaziale. Attese, di Lucio Fontana Un vero amore, décollage di Mimmo Rotella

Quale tra queste opere risulta uno degli ultimi lavori realizzati da Frida Kahlo? * Autoritratto con collana di spine e colibrì Le due Frida Diego e io Pensando alla morte

Quale di queste opere non si trova al Louvre? * La zattera della medusa di Théodore Géricault La Dama con l’ermellino di Leonardo Da Vinci La Vergine delle Rocce di Leonardo Da Vinci Amore e Psiche di Antonio Canova

Quale tra queste crocifissioni non esiste? * La Crocifissione di Marcel Duchamp La Crocifissione di Cimabue La Crocifissione di Renato Guttuso La Crocifissione di Marc Chagall

