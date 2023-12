5 luoghi da visitare a Roma per vivere l’atmosfera del Natale

Share on Email

Vi trovate nella Città Eterna in questi giorni che precedono il Natale? Ecco 5 attrazioni da non perdere per immergersi nelle atmosfere natalizie di Roma.

Roma è una delle mete più visitate al mondo. Ricchissima di luoghi di cultura, di beni artistici e di eventi irripetibili, ha molto da offrire sia nella bella stagione che in inverno.

Se vi trovate in zona questo weekend e oltre a visitare i beni culturali più importanti della città, avete il tempo e la voglia di calarvi nelle atmosfere del Natale, siete nel posto giusto: ecco 5 attrazioni natalizie da non perdere questo fine settimana in quel di Roma, fra presepi, mercatini, tradizioni pagane e suggestivi giochi di luci.

5 attrazioni da visitare a Roma per immergersi nel Natale

1. “Christmas world” a Villa Borghese

“Christmas world” è un importante evento di matrice internazionale che già da qualche anno attira migliaia di visitatori.

Si tratta di un’esposizione che, allestita nei suggestivi spazi di Villa Borghese, vi porterà per qualche ora fuori da Roma, alla scoperta delle armonie e delle atmosfere natalizie di tanti paesi nel mondo.

Oltre 50000 metri quadrati di percorso espositivo che, all’insegna della modalità ludico-esperienziale, riproduce 8 città del mondo con le relative tradizioni natalizie.

Non mancano musical, spettacoli teatrali, aree food e di intrattenimento. Un modo, insomma, per trascorrere qualche ora in modo diverso e originale.

2. “Lights in nature” ai Giardini Brancaccio

Passiamo a una mostra magica che, grazie alle luci, vi farà sognare.

Si tratta della prima edizione italiana dell’evento immersivo di Naturaleza Encendida, un percorso espositivo che coniuga giochi di luci e bellezza naturale per ottenere dei risultati suggestivi ed emozionanti.

La location è quella dei Giardini Brancaccio di Roma che, al calar della sera, si illuminano con proiezioni e giochi di luci trasformandosi in un luogo onirico. Quattro le fantastiche aree tematiche che potrete visitare fino a febbraio: Biosfera, Terra, Acqua e aria, per un’esperienza immersiva senza precedenti.

3. “Aradia”, il Festival delle tradizioni natalizie pagane a Testaccio

Amanti del Natale, se vi trovate a Roma questo weekend, dovete assolutamente fare un salto ad Aradia, il festival delle tradizioni natalizie pagane che si terrà a Testaccio, alla Città dell’Altra Economia.

Il programma è ricco di appuntamenti e workshop che vi lasceranno tanti bei ricordi della vostra vacanza romana.

Per due giornate si celebrerà il momento con mercatino esoterico e fantasy, aree per seminari culturali e laboratori esperienziali, area giochi e laboratori magici per bambini, divinazione, runologia ed erboristeria. Imperdibile!

4. I mercatini di Natale di Piazza Navona – e tanti altri –

Fra gli appuntamenti più amati quando si visitano città nuove a ridosso del periodo natalizio, ma anche quando si ha voglia di fare un regalo particolare e, perché no, artigianale, i mercatini natalizi mettono sempre tutti d’accordo.

A Roma gli appuntamenti sono più di uno: oltre al tradizionale mercatino di Piazza Navona che ogni anno attrae migliaia di turisti e di cittadini, troverete le caratteristiche casette di legno con Babbo Natale, elfi e renne anche al laghetto dell’Eur, al Circo Massimo – dove gli stand saranno più focalizzati sull’area del cibo e dell’artigianato – e a Piazza Mazzini.

5. I Presepi di San Gregorio Armeno al Parco Da Vinci

C’è una tradizione di matrice cristiana che, nata nell’Italia del ‘300, ha da sempre reso il Natale un momento speciale: il presepe.

La riproduzione della Sacra Famiglia nel momento della nascita di Gesù, la grotta designata per il parto della Vergine, i pastori e i Magi in processione per adorare il nuovo nato, la stella cometa che veglia sul mondo creano un’atmosfera commovente che esprime il senso più vero del Natale.

C’è una città, in particolare, che ha legato indissolubilmente la sua storia alla tradizione del presepe: Napoli. Nella via di San Gregorio Armeno, i maestri artigiani danno vita da cinque generazione ai loro presepi più belli, affascinando turisti e abitanti del posto.

Quest’anno, un pizzico di questa magia si trasferisce anche a Roma, dove il Parco Da Vinci a Fiumicino ospita i presepi più famosi del mondo fino al 31 dicembre.

