Tina Anselmi, 5 cose da sapere su una donna simbolo dell’emancipazione femminile

Partigiana a 16 anni, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ministra, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2: la vita di Tina Anselmi è stata quella della nostra democrazia.

Stasera 25 aprile 2023, Festa della Liberazione, alle ore 21:20 su Rai 1 va in onda "Tina Anselmi Una vita per la democrazia", la fiction dedicata alla figura di Tina Anselmi. Partigiana a 16 anni, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ministra, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2: la vita di Tina Anselmi è stata quella della nostra democrazia.

Tina Anselmi, 5 cose da conoscere

Tina Anselmi è un personaggio noto ai più ma che molti, soprattutto giovani, potrebbero non conoscere. Una straordinaria donna morta a 89 anni a Castelfranco Veneto, dov’era nata. In 5 punti le tappe salienti della vita della partigiana diventata primo ministro donna, tra i tanti incarichi di prestigio fu anche presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 di Licio Gelli subendo minacce e intimidazioni.