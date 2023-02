Sanremo oltre il Festival, una città da scoprire

Sanremo è nota in tutto il mondo per via del Festival della Canzone italiana che la città ospita ogni anno. Ma c'è molto di più da vedere, fra il lungomare, la città vecchia e i monumenti che raccontano la storia del luogo.

Con il Festival della Canzone Italiana, Sanremo è diventata una località famosa in tutto il mondo. Da ormai settantatré anni, infatti, la città vive per settimane sotto i riflettori del panorama musicale e dell’intrattenimento per via della kermesse musicale che decreta il rappresentante italiano dell’Eurovision song contest. Ma Sanremo non è solo questo. Fra le più importanti città della regione ligure, vanta un bellissimo lungomare, una caratteristica città vecchia e tante attrazioni che la rendono un luogo perfetto da visitare in qualunque periodo dell’anno.

Il Festival della Canzone Italiana

Ogni anno, nella località ligure ha luogo il Festival della Canzone Italiana, che riempie la città di artisti italiani, ospiti internazionali e turisti curiosi in attesa di vedere anche solo per un istante i cantanti in gara. Al di là di questo evento, che si svolge tradizionalmente all’inizio del mese di febbraio e si sviluppa in cinque giornate, Sanremo è un luogo abbastanza tranquillo, ideale da visitare in serenità in coppia o in famiglia, per godersi l’aria salmastra e i paesaggi tipici della Liguria.

La città dei fiori

Denominata anche la città dei fiori per via della presenza delle coltivazioni di numerose varietà florovivaistiche di rara bellezza, Sanremo rappresenta sicuramente la meta perfetta per tutti coloro che amano la natura e sono appassionati al mondo dei fiori. Le serre di rose, garofani e peonie vi lasceranno senza fiato, così come tutti i negozietti che potrete incontrare girando per le vie della città, che offrono spettacoli floreali variopinti che fanno bene agli occhi.

La Chiesa russa

Fra i monumenti più caratteristici che incontrerete durante la vostra visita, c’è senza ombra di dubbio la Chiesa di Cristo Salvatore, San Serafino di Sarov e di Santa Caterina, il luogo di culto di rito ortodosso edificato dai russi all’inizio del Novecento. Questo splendido edificio racconta un pezzo della storia della città, che all’inizio del secolo scorso era una delle mete predilette dai membri della nobiltà russa come luogo turistico, in particolare per via della presenza del mare, ritenuta un ottimo modo per curare i malanni di stagione e rifarsi del freddo russo.

Villa Nobel

Un altro degli edifici che raccontano la storia di Sanremo è la splendida Villa Nobel, eretta nel 1871 dall’architetto Filippo Grossi su commissione di un farmacista rivolese, successivamente acquistata dal cavaliere genovese Lazzaro Patrone e infine venduta allo scienziato svedese Alfredo Nobel nel 1891, che qui trascorse i suoi ultimi anni di vita in serenità.

A partire dal 2022, Villa Nobel è fruibile al pubblico e può essere ammirata in tutto il suo splendore insieme al museo che ospita, che vi farà immergere nelle atmosfere ottocentesche e vi farà conoscere il metodo di lavoro e gli strumenti di Nobel.

La Pigna

Il luogo dove più di tutti potrete ammirare il fascino di Sanremo è il quartiere della Pigna, che prende il nome dalla sua particolare conformazione che ricorda appunto una pigna ed è situato nel cuore della città vecchia. Una passeggiata in questi vicoli pittoreschi vi farà conoscere la città medievale, con gli archi, i passaggi coperti, le stradine sinuose e le case colorate arroccate sulla collina. Se riuscite a salire fino in cima, potrete raggiungere il Santuario Madonna della Costa e godervi il panorama dai giardini Regina Elena.

Il Forte di Santa Tecla

Non potete, infine, non recarvi a lungomare ed ammirare il porticciolo vecchio di Sanremo e, soprattutto, il Forte di Santa Tecla, mastodontico edificio a pianta triangolare realizzato dalla Repubblica di Genova per riuscire a controllare la città ribelle di Sanremo. I cannoni, infatti, erano rivolti non verso il mare, come avviene di solito, ma verso la città. Ancora una volta, vi troverete immersi nella storia di un luogo che pensiamo di conoscere e in realtà ha tante bellezze da svelare.