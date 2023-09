Miuccia Prada formalizza il proprio ruolo di Direttrice della Fondazione Prada, ribadendo il suo impegno diretto nei progetti presenti e futuri, così come avvenuto per quelli passati. La fondatrice, in questa occasione, ha dichiarato: “Fin dall’inizio, attraverso le attività della Fondazione, ho voluto affrontare l’indagine della cultura umana nella sua varietà e complessità.

Nel corso di questi trent’anni mi sono interrogata in varie forme su come la ricerca artistica e intellettuale possa incidere sulla vita delle persone. Cercare risposte sempre più attuali a questa domanda è lo scopo fondamentale che mi sono proposta con la Fondazione”.

Un team coeso per Miuccia Prada

Un Comitato di indirizzo è stato integrato nella struttura istituzionale, con lo scopo di approfondire con maggiore intensità i temi più rilevanti del presente ed esplorare questioni emergenti del futuro. Il Comitato è composto da studiosi, docenti, scienziati, artisti e registi tra cui Giuliana Bruno, Emmet Blakeney Gleason Professor of Visual and Environmental Studies alla Harvard University; Giancarlo Comi, Professore onorario di Neurologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Theaster Gates, artista, attivista e Professore all’University of Chicago nel Department of Visual Arts; Alejandro González Iñárritu, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico; Salvatore Settis, archeologo, storico dell’arte e Professore Emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Il Comitato opererà a stretto contatto con la Presidente e Direttrice Miuccia Prada, con il Direttore Generale Cristian Valsecchi, con la Head of Programs Chiara Costa e con il gruppo di lavoro interno della Fondazione.

I compiti del Comitato di indirizzo

I compiti principali del Comitato di indirizzo sono quelli di individuare le aree di ricerca più stimolanti per lo sviluppo di progetti multidisciplinari in grado di avere un impatto sul dibattitto culturale contemporaneo. Inoltre verranno tracciate possibili linee di sperimentazione e percorsi educativi.

Ruoli specifici per ogni componente

Ogni componente contribuisce a un intenso confronto teorico partendo dalle proprie competenze e discipline di appartenenza: dall’educazione e i visual studies (Giuliana Bruno) alle neuroscienze (Giancarlo Comi), dalle pratiche sociali (Theaster Gates) al cinema e ai linguaggi visivi (Alejandro González Iñárritu), fino ad arrivare ai dialoghi tra culture (Salvatore Settis).

Una piattaforma in continua evoluzione

Fondazione Prada punta a testare nuove pratiche culturali e ad affermarsi come una piattaforma in continuo divenire per la condivisione di conoscenze e l’avanzamento della ricerca creativa. La Fondazione diventa sempre più un laboratorio di idee, uno spazio in cui la coesistenza tra discipline e linguaggi genera risonanze e intersezioni culturali imprevedibili e contribuisce a espandere la portata dei saperi.

Un progetto internazionale a 360°

La Fondazione ha creato una vasta rete di collaborazioni con artisti, curatori, scienziati, studiosi, registi, architetti, musicisti e intellettuali e un’articolata programmazione, che si estende nelle tre sedi di Milano e Venezia, inaugurate tra il 2011 e il 2016. Dal 2018, gli spazi si sono ampliati a Shanghai, Tokyo e New York, permettono di dialogare con un pubblico internazionale.

Giovani e formazione

Un pilastro per tutte le attività della Fondazione è stata l’attenzione ai giovani e alla loro formazione che si traduce in una serie di progetti destinati ai bambini e agli studenti. Molteplici sono state, e continueranno a essere, le attività educative ed espositive sviluppate con scuole, università e centri di ricerca italiani e internazionali nell’ambito delle materie umanistiche e scientifiche e delle arti visive.

Miuccia Prada: ritratto di donna

Miuccia Prada è Presidente e Direttrice di Fondazione Prada, Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada, Co-Direttore Creativo di Prada, insieme a Raf Simons, e Direttore Creativo di Miu Miu. Dopo la laurea in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, ha iniziato a disegnare le collezioni per il marchio fondato dal nonno Mario Prada nel 1913. Alla fine degli anni Settanta è entrata in società con l’imprenditore Patrizio Bertelli, trasformando Prada in una delle aziende di prodotti di lusso leader su scala globale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l’originale visione, la capacità di innovazione e il contributo dato alla moda internazionale.

Ph: Brigitte Lacombe per Miuccia Prada

