L’Eredità delle Donne, il festival diretto da Serena Dandini

Dal 22 al 24 novembre 2024, Firenze ospiterà, presso la Manifattura Tabacchi, la settima edizione del festival “L’Eredità delle Donne”, un evento dedicato all’empowerment femminile con la direzione artistica di Serena Dandini.

Il tema di quest’anno, “Future”, celebra il potere e il potenziale delle donne nel plasmare il futuro, ispirato dalle parole di Marie Curie.

Quest’anno, infatti, ricorrono i 90 anni dalla scomparsa della straordinaria scienziata Marie Curie, e il festival trae ispirazione da una delle sue frasi più celebri:

“Nella vita nulla va temuto bensì compreso. E se vi è un momento per comprendere, quel momento è ora: comprendere di più per temere di meno.”

Questo concetto guida il tema di quest’anno, “Future”, celebrando le donne che verranno e guardando al futuro con fiducia.

Il festival è dedicato ad Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come l’Elettrice Palatina, considerata la prima “Madre della Patria” e madre della cultura italiana ed europea ante litteram.

Grazie al suo generoso contributo, è stato possibile mantenere integro l’intero patrimonio culturale e artistico della città di Firenze, rendendola lo scrigno mondiale che tutti conosciamo.

Il festival offre una piattaforma per eventi culturali, creativi e produttivi in tutta Italia, invitando tutti a contribuire al cartellone OFF con idee e progetti innovativi.

“L’Eredità delle Donne” rappresenta un appuntamento fondamentale per chiunque sia interessato a esplorare e celebrare il contributo delle donne alla nostra società.

Partecipare a questo straordinario evento significa far parte di una comunità che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.

L’Eredità delle Donne

Il programma

Il festival offre una miriade di eventi che spaziano dalle conferenze ai workshop, dalle performance artistiche alle tavole rotonde.

Ogni evento mira a mettere in luce il contributo delle donne in vari settori, dalla scienza all’arte, dalla politica all’economia.

Il programma prevede la partecipazione di figure femminili di spicco, sia italiane che internazionali, che condividono le loro esperienze e visioni.

Generazioni diverse di scienziate, politiche, economiste, imprenditrici, attiviste, scrittrici, artiste e ambientaliste si incontrano a “L’Eredità delle Donne”.

Questo festival vuole raccontare la contemporaneità attraverso le sue protagoniste, riscoprendo il ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nei diversi campi del sapere e della società, contribuendo così al progresso e all’eredità che lasceremo alle generazioni future.

Il Cartellone OFF: iniziativa inclusiva

Una delle caratteristiche distintive del festival è il “Cartellone OFF”, un invito aperto a tutte le realtà culturali, creative e produttive d’Italia a partecipare con le proprie iniziative.

Questo approccio inclusivo permette una diffusione capillare del messaggio del festival, coinvolgendo un pubblico ampio e diversificato e creando una rete di eventi collegati che celebrano il ruolo delle donne nella società contemporanea.

Esperienza interattiva

Oltre agli eventi fisici, “L’Eredità delle Donne” offre anche una ricca esperienza online, con dirette streaming, contenuti on-demand e interazioni sui social media.

Questo permette di raggiungere un pubblico globale, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare e contribuire alla conversazione sull’empowerment femminile.

Focus sui giovani e sull’educazione

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani e all’educazione, con eventi pensati per ispirare e motivare le nuove generazioni.

Attraverso workshop e incontri con figure femminili di successo, i giovani avranno l’opportunità di esplorare nuove prospettive e di sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Il futuro è Donna

Il tema “Future” non è solo uno slogan, ma un richiamo all’azione.

“L’Eredità delle Donne” 2024 vuole essere un catalizzatore di cambiamento, promuovendo il dialogo e la riflessione sul ruolo cruciale delle donne nel costruire un futuro più equo e sostenibile.

Serena Dandini

Serena Dandini de Sylva è una rinomata conduttrice televisiva, autrice e scrittrice italiana.

Nata a Roma il 22 aprile 1954, è conosciuta soprattutto per il suo lavoro nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Dandini ha iniziato la sua carriera in Rai negli anni ’80 e ha guadagnato popolarità come conduttrice di programmi satirici e talk show. Tra i suoi programmi più celebri ci sono “La TV delle ragazze”, “Avanzi” e “Parla con me”.

Questi programmi si distinguevano per la loro ironia pungente e la critica sociale, spesso affrontando tematiche politiche e di attualità con uno stile innovativo e provocatorio.

Oltre alla sua carriera televisiva, Serena Dandini è anche una prolifica autrice. Ha scritto diversi libri, tra cui romanzi e saggi, spesso caratterizzati da un forte impegno sociale e femminista.

Le sue opere trattano temi come l’emancipazione femminile, la società contemporanea e la politica, e sono apprezzate per il loro stile incisivo e l’umorismo intelligente.

Dandini è nota anche per il suo impegno nel campo dei diritti delle donne e dell’empowerment femminile.

Ha partecipato attivamente a numerosi progetti e iniziative volte a promuovere l’uguaglianza di genere e a combattere la violenza contro le donne.

Questo impegno è evidente anche nel suo ruolo di direttrice artistica del festival “L’Eredità delle Donne”, che celebra il contributo delle donne nella società e nella cultura.

Nel corso della sua carriera, Serena Dandini ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo contributo al mondo della televisione e della letteratura.

La sua capacità di combinare intrattenimento e impegno sociale l’ha resa una figura rispettata e influente nel panorama culturale italiano.

