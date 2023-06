Le Cinque Terre, cosa vedere negli antichi borghi dei pescatori liguri

Questo fine settimana lungo, con in mezzo il ponte del 2 giugno, si prospetta come un'ottima occasione per una gita fuori porta. Oggi vi portiamo con noi nelle Cinque Terre, alla scoperta dei luoghi più belli da visitare negli antichi borghi liguri.

Fine settimana lungo e voglia di una gita fuori porta? Una delle mete più ambite per questo tipo di viaggi, un po’ toccata e fuga, ma rilassanti preludi dell’estate che sta arrivando, è proprio la Liguria, in particolare le Cinque Terre, che oggi andiamo a scoprire insieme in questo articolo!

Le Cinque Terre, mare, sole e tradizione

Inconfondibili, le Cinque Terre sono tra i luoghi più amati e visitati di Italia. Situati sulla costa ligure di Levante, questi antichi borghi erano, in principio, villaggi abitati dai pescatori della zona che, col passare del tempo, hanno edificato, con casupole pittoresche e arroccate sui terrazzamenti della costa, l’intera zona.

Manarola, Vernazza, Riomaggiore, Monterosso e Corniglia sono località bellissime, collegate fra loro attraverso una rete di sentieri che vi faranno scoprire, con la lentezza e il relax che si addice a questo genere di viaggi, la bellezza delle Cinque Terre. Ma andiamo a scoprire di più sulle attrazioni più interessanti da visitare!

Cosa vedere nelle Cinque Terre

Ovviamente, non potete recarvi nelle vicinanze degli antichi borghi marinari senza fare una capatina al mare! C’è l’imbarazzo della scelta, fra spiagge e scogliere frastagliate. Ma se avete in mente di fare un giro in canoa per ammirare dal mare la bellezza delle Cinque Terre, allora vi suggeriamo di partire da Riomaggiore, dove è possibile pagaiare fino a Manarola e Vernazza godendosi anche le numerose grotte che si incontrano sul tragitto.

Se amate l’escursionismo, vi trovate nella meta perfetta per voi! Fra Volastra e Corniglia, infatti, si sviluppa un bel sentiero che prevede un percorso della durata di circa due ore e che vi porterà alla scoperta del posto fra scogliere, paesini pittoreschi e fitti boschi ombreggiati. Un modo meraviglioso di scoprire questo territorio così ricco di natura e tradizione!

Torniamo a Riomaggiore per parlarvi del caratteristico porticciolo da cui è possibile ammirare uno dei più bei tramonti sulle Cinque Terre. Da qui, potrete respirare la storia più antica di questi borghi di pescatori e potrete altresì inoltrarvi lungo il sentiero che porta alla spiaggia rocciosa, una delle più famose ed apprezzate del litorale!

Se invece siete desiderosi di scoprire le abitudini degli abitanti di queste località marittime, vi consigliamo di recarvi a Monterosso, il comune più esteso delle Cinque Terre, e di fare una passeggiata in centro storico, per scoprire i vicoli, le antiche botteghe, i volti dei pescatori liguri e la bellezza del mercato rionale che ogni giovedì mattina inebria di odori e colori il borgo.

Fra le attrazioni museali che si trovano nelle vicinanze, non possiamo che consigliarvi il monumentale Castello di Lerici, che fu per secoli una prigione genovese di massima sicurezza: numerosi furono i prigionieri di rango rinchiusi al suo interno, e numerose le condanne a morte che vennero eseguite al suo interno, soprattutto ai danni di ribelli corsi. Nel castello fu imprigionato anche Francesco I Re di Francia, qui condotto dopo la sconfitta subita a Pavia da parte degli Spagnoli di Carlo V (1525). Un bel posto per fare un tuffo nella storia!

Anche il Museo navale di La Spezia, che sorge proprio nelle vicinanze delle Cinque Terre, costituisce un’ottima attrazione se volete immergervi nella storia di questa ricca striscia di terra. Se siete appassionati di viaggi e navigazione, questa è una meta imprescindibile per voi: il Museo navale di La Spezia rappresenta, infatti, uno dei più antichi musei navali al mondo, e conserva cimeli e reperti di navigazione antichissimi!