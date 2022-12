Bonus Cultura, il governo blocca 18app, critiche dall’AIE

Share on Email

Stop della maggioranza al bonus cultura 18app. Levi (AIE) non condivide al cancellazione dei 500 euro per i neo diciottenni

Nel Bonus Cultura il governo decide di abolire la 18app per ridistribuirne i fondi (230 milioni) nel welfare dello spettacolo, che salgono da 40 a 100 milioni dal 2023, creando tra l’altro un fondo a favore della filiera del libro e delle biblioteche.

Ma arrivano subito le critica dall’ AIE per voce del situo presidente Riccardo Franco Levi.

Cos’è il Bonus Cultura

L’incentivo al consumo culturale, introdotto dalla legge di Stabilità del 2016, durante il governo Renzi, prevede per ciascun diciottenne una carta elettronica da 500 euro annui.

I giovani possono spenderlo per cinema, concerti, musei, eventi culturali, libri, corsi di lingua straniera e molto altro. Non sono previsti limiti di spesa per un singolo acquisto.

Però non si possono comprare più biglietti per uno stesso spettacolo o più copie dello stesso libro. Il bonus funziona tramite una app apposita (18app).

Finora è sempre stato riconosciuto a tutti i neo-diciottenni, senza limiti di reddito.

Nel Bonus Cultura la maggioranza blocca App 18

La maggioranza abroga la 18app, il bonus cultura che permetteva ai ragazzi di spendere 500 euro in acquisti culturali al compimento dei 18 anni.

Viene incrementato il welfare per i lavoratori dello spettacolo con l’aumento dell’indennità di discontinuità che passa da “40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” a “40 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

15 milioni di euro per il “Fondo per il libro”

L’emendamento della maggioranza prevede anche il “Fondo per il libro”, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui. Il Fondo è ripartito annualmente, con uno o più decreti del Ministro della cultura”.

Mentre 30 milioni vanno alle biblioteche dal 2024 e 2 milioni l’anno al Fondo rievocazioni storiche (dal 2019 al 2022) che diventano 5 milioni a partire dal 2023.

40 milioni al FUS

Il ‘Fondo unico per lo spettacolo’, il Fus diventa ‘Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo’ ed è ”incrementato di euro 40 milioni a decorrere dall’anno 2023”.

10 milioni in più al Fondo Cinema

Il Fondo cinema viene incrementato di 10 milioni e da 250 passa a 260 milioni. Cinque milioni l’anno vanno ai carnevali storici ”al fine di consentire la conservazione e la trasmissione delle tradizioni popolari in relazione alla promozione dei territori”.

Fondi per Fondazione Vittoriano e per celebrazioni Marconi

E’ ”incrementata di 13,3 milioni di euro nel 2023 e di 11,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2024” la spesa per il funzionamento dei Musei statali. E’ istituita la ”fondazione di diritto privato denominata ‘Fondazione Vittoriano’, con compiti di gestione e valorizzazione del Complesso del Vittoriano”.

Infine con l’obiettivo di celebrare Guglielmo Marconi nella ricorrenza dei centocinquanta anni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro per l’anno 2024”.

Bonus Cultura per i neomaggiorenni, Levi (AIE): “Fortissima preoccupazione per l’ipotesi di cancellazione, confidiamo in un ripensamento”

“C’è fortissima preoccupazione per l’ipotesi di cancellazione del bonus cultura per i neodiciottenni, la misura che stanzia 500 euro per i consumi culturali delle ragazze e dei ragazzi che diventano maggiorenni”.

Questa è la dichiarazione del presidente dell’Associazione Italiana Editori Ricardo Franco Levi, nel terzo giorno di Più libri più liberi, fiera nazionale della piccola e media editoria.

“Proprio nel momento in cui l’Europa ci sta copiando una misura che aiuta le famiglie e rilancia i consumi culturali facendo leva sulla domanda dei più giovani, non riusciamo a comprendere la logica e non possiamo condividere il contenuto di questo provvedimento. Confidiamo che ci possa essere un ripensamento”, conclude Levi.