Bergamo, 5 luoghi da visitare per scoprire la città dei Mille

Suddivisa in "Città alta" e "Città bassa", Bergamo offre interessanti attrazioni per tutta la famiglia. Scopriamone cinque.

Città antica e ricca di storia, Bergamo riserva numerosi beni culturali e attrazioni da scoprire. Dalle chiese alle suggestive mura, dai musei all’Orto Botanico, ecco 5 attività perfette per scoprire la città dei Mille.

Bergamo, 5 luoghi da scoprire nella città dei Mille

Visitare l’Accademia Carrara

A Bergamo si nasconde uno dei musei più ricchi e interessanti d’Italia. Si tratta dell’Accademia Carrara, fondata nel 1796 da Giacomo Carrara e ritenuta il museo del collezionismo italiano: le sue collezioni sono del tutto frutto di lasciti testamentari e donazioni di uomini e donne che hanno voluto mettere l’arte a disposizione della collettività.

Il percorso espositivo, variegato nei generi e nelle epoche a cui risalgono le opere, è organizzato in sedici sale, che a loro volta sono parte di tre sequenze:

La prima sequenza è dedicata all’arte italiana tra Gotico e Rinascimento nella Penisola, con un accento sul cospicuo nucleo di opere del Quattrocento padano e veneto, con opere di Pisanello, Mantegna e Bellini, e sulla coeva produzione toscana, dove spiccano i dipinti di Raffaello e Botticelli. La seconda sequenza disegna, invece, un percorso che illustra la tradizione figurativa tra Lombardia e domini veneti di Terraferma, tra Quattro e Settecento, con particolare attenzione per il contesto bergamasco, dove operarono Lotto, Moroni, Baschenis e Fra Galgario. Infine, la sezione dedicata all’Ottocento con un occhio di riguardo per le vicende e i protagonisti della Scuola di pittura dell’Accademia Carrara. Dal sito web dell’Accademia

Recarsi all’Accademia Carrara è un’esperienza da non lasciarsi sfuggire se ami l’arte e ti interessa la storia dell’arte italiana. Il museo offre anche una vasta gamma di eventi collaterali, come la mostra “Napoli a Bergamo. Uno sguardo sul ‘600 nella Collezione De Vito e in città”, visitabile fino al 1° settembre 2024.

Passeggiare lungo le mura venete

Le mura venete sono una delle attrazioni più suggestive che caratterizzano Bergamo. Come si intuisce dal nome, si tratta di un’imponente opera di fortificazione costruita durante la dominazione veneta nel XVI secolo. Inserite nella lista dei beni patrimonio dell’Unesco, le mura venete si sono conservate in ottime condizioni fino ad oggi.

Si estendono per oltre 5 km e offrono uno spettacolo di rara bellezza a chi la percorre. La vista merita molto. Da alcuni punti si può perfino intravedere la città di Milano.

Conoscere Gaetano Donizetti

È uno degli operisti più celebri dell’Ottocento. Nato e morto a Bergamo, Gaetano Donizetti viene rappresentato ancora oggi nei teatri di tutto il mondo. La sua casa natale è visitabile dal 2009, quando un’opera di ristrutturazione ha reso fruibili non solo la parte della dimora abitata dal compositore, ma anche una zona attigua, che oggi ospita il museo a lui dedicato.

Visitando la casa natale di Gaetano Donizetti riuscirai nell’impresa di tornare indietro nel tempo: potrai conoscere il grande artista leggendone i testi, percorrendo i corridoi in cui sembra aleggiare ancora il suo spirito e ascoltando la sua voce vibrante grazie al progetto Impronte sonore.

Salire in “Città alta” con la funicolare

Divisa fra una zona alta e una bassa, Bergamo è una località molto piacevole da vivere durante la bella stagione. Non ci si può immergere nel cuore della città senza provare a salire in centro storico utilizzando la funicolare che da 120 anni lo collega al resto dell’abitato.

La vista, insieme al concetto stesso della sospensione sul vuoto, rendono l’esperienza della funicolare unica nel suo genere. E Bergamo è una città davvero suggestiva da guardare da questa prospettiva.

Assistere a uno spettacolo del Teatro Sociale

Il Teatro della Società, questo il nome originario, apre nel 1809. Costruito grazie all’attività dei nobili bergamaschi, il Teatro Sociale fu attivo fino agli anni Venti del Novecento. Dal 1974 ha ospitato soprattutto mostre d’arte ed esposizioni, sino alla definizione e all’inizio dell’intervento di restauro intrapreso per iniziativa congiunta del Comune e della Sovrintendenza a partire dal 2006. Dal sito web del Teatro Sociale

L’ultima tappa che ti suggeriamo se vuoi scoprire l’anima di Bergamo è il suo meraviglioso Teatro Sociale, che ospita spesso eventi, mostre e rappresentazioni di musica e prosa. Al momento, per esempio, potrai godere di uno spettacolo dedicato ad Hans Zimmer. Il teatro è un autentico gioiello architettonico. Da vedere assolutamente, anche perché racconta un pezzo di storia della città.

