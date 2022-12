Pensare ad un regalo di Natale per un amante dei libri non è sempre facile. A volte non c’è la confidenza giusta, a volte non si conoscono a fondo i gusti di un amico, o ancora non ci si vuol prendere la responsabilità di regalare un libro che magari potrebbe anche non essere gradito. Cosa si fa in questi casi? Cosa si regala, in vista del Natale, ad un amante della lettura? In questo articolo vi suggeriamo 5 idee perfette per gli appassionati di libri, e ce n’è per tutte le tasche, dai pensierini più piccoli ai regali più costosi.

Natale, 5 idee regalo per gli amanti della lettura

Quante volte vi è capitato di rovinare la copertina di un libro, o addirittura le sue pagine, mettendolo in borsa insieme ad altri mille oggetti? Per gli amanti della lettura, che portano i propri libri sempre con sé, la custodia per libri è un regalo di Natale perfetto, con fantasie sfiziose e diverse misure disponibili. Un pensiero non troppo personale che sicuramente colpirà i vostri amici lettori!

Se invece volte fare un pensierino di Natale a qualcuno che non conoscete a fondo ma che sapete essere un lettore forte, vi suggeriamo di valutare un regalo raffinato ed utile come il segnalibro-fermapagine in legno. Caratterizzato dal design ergonomico e da un buco che permette di far passare il dito per poter tenere in modo più maneggevole il libro, il fermapagine è un oggetto che tornerà utile soprattutto a chi legge in cartaceo ed è solito dilettarsi nella lettura anche in luoghi non proprio comodi, magari mentre si è occupati con altre attività.

Lo sappiamo tutti, è un incubo per ogni lettore: quante volte prestiamo un libro e non lo rivediamo più? Nemmeno a dirlo, il timbro personalizzabile è il regalo di Natale perfetto per chi vuol mettere ordine fra i propri libri tenendone traccia in maniera indelebile. I timbri personalizzabili, molto più raffinati di una semplice firma in calce alle prime pagine del libro, saranno un regalo gradito, oltre che per la loro utilità, anche per il design, che ha un’anima decisamente vintage.

Cosa regalare a chi ama la lettura ed è un fan sfegatato di Harry Potter? Tutti abbiamo almeno un amico con queste caratteristiche, ne siamo certi. Il regalo di Natale perfetto per loro è la lampada da lettura a forma di boccino d’oro, uno strumento utilissimo che è anche piacevole alla vista. Questa lampada, che si può usare tanto sui libri quanto sugli ebook reader che non sono dotati di luce integrata, è ottima anche da portare in borsa, per i momenti bui in cui normalmente non si riuscirebbe a leggere.

Ultimo, ma non per importanza, il classico ebook reader che torna sempre utile, anche a chi dice di non riuscire a sostituire alla carta stampata il formato digitale. I pregiudizi nei confronti di questi strumenti tecnologici sono tanti, e obiettivamente le emozioni che si provano tenendo in mano un libro, sfogliandone le pagine e godendosi il loro caratteristico profumo di carta, sono irrinunciabili, o quasi. Perché in effetti, se si sta leggendo un libro particolarmente corposo e lo si vuole portare dietro, l’impresa risulta ardua.

Con l’ebook reader, non importa quanto pesi un libro, non importa se manca la luce, non importa se siamo sulla metro e riusciamo a stento a muoverci, se siamo sdraiati a letto con lo sguardo rivolto verso l’alto o se, invece, vogliamo leggere mentre siamo impegnati in altre attività che richiedono l’uso delle mani. Insomma, se avete un budget più corposo e sapete che i vostri cari non li hanno ancora, gli ebook reader sono il regalo di Natale da non lasciarsi sfuggire.