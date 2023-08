“Ziqian Liu. Inner eye”: la mostra fotografica da non perdere a Bormio

All’ombra delle montagne di Bormio, presso l’Hotel Meublé Sertorelli di Bormio, è possibile ammirare gli autoritratti della fotografa cinese Ziqian Liu. A lei è infatti dedicata un’esposizione temporanea inaugurata il 19 agosto e visitabile fino al 7 ottobre.

Ziqian Liu: biografia

Ziqian Liu nasce nel 1990 in Cina. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Tecnologia di Sidney nel 2015, ha fatto ritorno nel suo paese natale. Qui, nel 2018, ha iniziato a dedicarsi alla fotografia. Il periodo di chiusura causato dal covid è per lei la fondamentale occasione per scoprirsi attraverso l’autoscatto.

Le sue fotografie sbarcano in Italia nel 2022: di lei si occupa la Paola Sosio Contemporary Art. ha partecipato a diverse importanti Fiere di Fotografia e Arte Contemporanea fra Milano, Verona e Torino.

Il suo pensiero

“Scelgo l’autoritratto – racconta Ziqian Liu – perché nella vita di tutti i giorni abbiamo molto tempo per comunicare con gli altri, ma penso che sia necessario dedicare del tempo anche a se stessi. Penso che a volte la solitudine sia anche divertente. Adoro i momenti in cui riesco a sentirmi respirare”. Queste parole riassumono il pensiero di Ziqian Liu.

Ziqian Liu è fermamente convinta del fatto che oggigiorno dedichiamo il nostro tempo agli altri, ma poco o nulla alla propria persona. Proprio questo credo l’ha spinta a trasformarsi nella propria modella, per dialogare unicamente con la propria persona.

Quando si dedica alla propria arte e a se stessa Ziqian Liu chiude il mondo fuori dallo studio e resta sola, libera di sentire il proprio respiro. In questa solitudine accosta al proprio corpo fiori e altri elementi naturali, creando composizioni che esprimono equilibrio e contemplazione. Lei stessa ammette che scatta tante fotografie, mutando continuamente il posizionamento del proprio corpo e degli oggetti di scena, in un lavoro che richiede anche forza fisica e resistenza.

Deve infatti controllare sia gli elementi che la circondano sia se stessa. Spesso, Ziqian Liu cela all’obiettivo il proprio viso, o ne svela solo un piccolo dettaglio, come se volesse rivelare al curioso ammiratore una parte di se, che non è la più intima.

Ad aiutarla ci sono specchi e vetri appannati con i quali lei gioca per donarsi all’obiettivo e allo spettatore. Muta la luce e la posizione, e scatta tante foto, fra le quali sceglierà la migliore.

Lo scatto finale, scelto fra l’infinità di quelli scattati, ritrae una donna che svela allo spettatore qualche dettaglio fondamentale di se, senza però mostrargli le sue sfaccettature più fragili e intime. Ciò che la fotografa vuole trasmettere è l’importanza di trascorrere del tempo con se stessi, lontano dal mondo, per percepirsi: un bisogno antico, ma dimenticato. Attraverso la fotografia, Ziqian Liu narra se stessa e rinchiude in uno scatto un momento intimo e professionale.

Ziqian Liu. Inner eye: la mostra

L’esposizione temporanea dedicata alla fotografa cinese è ospitata nelle sale dell’Hotel Meublè Sertorelli, in via Monte Braulio 4, a Bormio. I curatori sono PaolaSosio Contemporary Art e Claudio Composti. Per festeggiare l’apertura della mostra ci sono due diverse inaugurazioni: la prima è sabato 19 agosto, la seconda la settimana seguente, sabato 26 agosto. In entrambi i casi, l’evento è fra le 18.00 e le 23.00. La mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle 16.00 alle 20.00. L’ultimo giorno in cui sarà possibile visitare la mostra sarà il 7 ottobre.

Credits: Paola sosio contemporary art

