5 serie tv da non perdere in uscita a maggio 2023

Con il mese di maggio sono in arrivo diverse serie tv, fra cui alcuni attesi ritorni – è il caso della sesta stagione di “Riverdale”, che approda su Prime e di “Perry Mason” su Sky – e interessanti novità. Scopriamo insieme tutti i titoli più interessanti in arrivo questo maggio sulle piattaforme di streaming!

Le serie tv da non perdere a Maggio

Riverdale, s.6 su Amazon Prime Video

Da lunedì 1° maggio sarà disponibile su Amazon Prime Video la sesta stagione di “Riverdale”, la serie tv statunitense che unisce il teen drama al genere thriller, e che ha riscosso molto successo in tutto il mondo. “Riverdale” racconta la storia di Archie, Betty, Jughead e Veronica, quattro grandi amici che vivono nell’apparentemente perfetta cittadina di Riverdale. Eppure, i giovani sono costretti ad affrontare ciò che si cela dietro la patina di normalità che caratterizza la ridente località.

Con la sesta stagione in arrivo su Prime a maggio, saremo trasportati nell’età adulta dei protagonisti attraverso un notevole salto temporale, e assisteremo ad un inaspettato crossover con “Le terrificanti avventure di Sabrina”.

Il Sarto, su Netflix

Dal 2 maggio, invece, approda su Netflix “Il Sarto“, una serie turca che mescola emozioni e suspence e piacerà molto a chi vuole immergersi in una storia avvincente per rilassarsi dopo una stressante giornata di lavoro.

La serie tv racconta di un celebre sarto che riceve l’incarico di confezionare l’abito da sposa della futura moglie del migliore amico. I tre protagonisti, però, nascondono oscuri segreti che potrebbero stravolgere le loro vite.

La regina Carlotta, una storia di Bridgerton, su Netflix

Veniamo ad uno dei titoli più attesi per il mese di maggio, “La regina Carlotta, una storia di Bridgerton”, in arrivo su Netflix dal 4 maggio.

Lo spin-off di Bridgerton vede protagonista uno dei personaggi più importanti della serie, la regina Carlotta, alle prese con un’appassionante storia d’amore con Re Giorgio d’Inghilterra. Si tratta di un prequel che anticipa le vicende dell’amatissima serie tv e ci trasporta in un mondo in cui tutto sta cambiando.

A casa tutti bene, s.2 su Sky

Su Sky arriva invece la seconda stagione di “A casa tutti bene”, la serie tv diretta da Gabriele Muccino tratta dall’omonimo film uscito nel 2018. Disponibile a partire dal 5 maggio, la seconda stagione continua a raccontare le vicende della famiglia Ristuccia, in cui convivono segreti e ipocrisie.

Il primo episodio comincia col tragico incidente che ha coinvolto Ginevra e ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso nel finale della prima stagione. Intanto, la compagna di Carlo ha scoperto importanti verità che non possono più passare inosservate, mentre Sara si trova alle prese con una grande scelta che coinvolge la sua vita privata.

Perry Mason, s.2 su Sky Atlantic

Infine, vi segnaliamo che il 14 maggio ritorna su Sky Atlantic “Perry Mason”, con una seconda stagione a dir poco avvincente. Perry Mason, personaggio che si muove nella Los Angeles degli anni ’30, durante la Grande Depressione, è alle prese con un caso molto delicato: mentre la città è sempre più al centro dell’attenzione per via dei Giochi della X Olimpiade, del boom di Hollywood e del petrolio, un bambino scompare, destando curiosità, timore e agitazione.

La seconda stagione, già trasmessa in lingua originale su HBO lo scorso mese e in arrivo a maggio in Italia, riprende con Perry impegnato nelle intricate trame del sistema legale di Los Angeles, mentre si fa strada nel mondo legale accettando di lavorare per clienti che in pochi, o forse nessuno, accetterebbero di difendere.