X agosto (1896), la poesia di Giovanni Pascoli sulle lacrime di stelle della notte di San Lorenzo

(10 agosto) Cosìchiudeva la sua poesia(10 agosto), data che coincide con la Notte di San Lorenzo, ovvero la notte in cui fu ucciso il padre del poeta e le stelle del cielo sembravano piangere per il doloroso accaduto.

La sua opera è impossibile da comprendere se si prescinde dai dolorosi avvenimenti che sconvolsero la sua vita fin dall’infanzia, e che riplasmarono la sua visione del mondo.

X agosto fu composta nel 1896 e pubblicata sulla rivista “Marzocco”, la rivista fiorentina di letteratura e arte diretta da Enrico Corradini, il 9 agosto 1896 e poi inclusa nella quarta edizione (1897) di Myricae, la prima raccolta di poesia di Pascoli, che appresenta in modo esauriente e completo tutta la poetica pascoliana.

X Agosto si trova nella sezione Elegie della prima importante raccolta poetica di Giovanni Pascoli.

Leggiamo questa famosa poesia per apprezzarne il contenuto e il significato.

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

lo aspettano, aspettano in vano:

portava due bambole in dono.

Ora è là, come in croce, che tende

di stelle per l’aria tranquilla

San Lorenzo, io lo so perché tanto

X Agosto di Giovanni Pascoli è una poesia dal messaggio importante. Possiamo benissimo dire che segna la vita e diventa il manifesto poetico del poeta di San Mauro di Romagna.

L’accusa alla malvagità umana da parte di Pascoli si respira in tutti i versi del poema. La cattiveria degli uomini è così potente per il poeta da coinvolgere anche Dio.

Nella prima strofa della poesia Giovanni Pascoli afferma di sapere il motivo per cui il Cielo “piange” stelle cadenti. Andando avanti con la lettura, si scoprirà che, secondo il Pascoli, anche il Cielo, con la sua pioggia di stelle, piange la morte del padre del poeta.

Le “ lacrime di San Lorenzo ”, le stelle cadenti che rigano il volto del cielo sono la metafora del pianto divino. Gli uomini non hanno nessun rispetto per i loro simili e la natura. Sanno solo distruggere e manifestare i peggiori sentimenti.

La rondine, che viene uccisa diventa protagonista della poesia. Il nido della rondine uccisa simboleggia l’affievolirsi delle forze dei piccoli, i digiuni e, allo stesso tempo, l’inconsapevolezza di quei piccoli, che nonostante tutto sperano ancora nel ritorno della madre. Speranza che purtroppo svanirà per sempre.

Nella quarta e quinta strofa arriva l’altro protagonsita della poesia ovvero un uomo. Come la rondine quest’uomo sarà ucciso. L’uomo è il padre di Pascoli che stava portando a casa in dono alle sue figliole (le sorelle di Pascoli) due bambole.

Nell’ultima strofa Pascoli parla al Cielo, entità superiore che domina ogni cosa sulla Terra. E in risposta al male il cielo ciò che sta sotto di lui di una pioggia di stelle cadenti, che sembrano lacrime, come a significare la tristezza per ciò che è accaduto.

È chiaro che il destino dell’uomo e della rondine coincidono. Sono espressione del male e dell’ingiustizia subita da Pascoli e le creature innocenti della sua famiglia. La rondine e l’uomo hanno dovuto lasciare incustodito il loro nido e non avranno più la possibilità di proteggere i figli.