Vorrei averti di Alda Merini: la poesia sul potere dell’amore che rischia di portare via l’anima

Vorrei averti di Alda Merini è una poesia che, malgrado i pochi versi, mette a nudo una contraddizione radicale: la spinta irresistibile verso l’altro e, al contempo, la necessità imperativa di proteggere il proprio confine interiore. L’amore, quando pretende di farsi totale, cessa di essere un semplice incontro emotivo e si trasforma in una minaccia per la sopravvivenza dello spirito.

Per la Merini, il “pericolo in amore” non risiede nella delusione o nell’abbandono subito, ma nel rischio opposto: l’annullamento dell’io dentro la presenza dell’amato.

Ci sono relazioni in cui il confine tra il desiderio e la dissoluzione diventa sottilissimo. Amare totalmente significa spalancare le porte della propria interiorità, ma quando questa dedizione si spinge fino all’estremo, la fusione con l’altro cessa di essere un idillio e si trasforma in una minaccia latente: il rischio di smarrire sé stessi.

Vorrei averti fa parte della sezione Appendice della raccolta di poesie La volpe e il sipario di Alda Merini, opera apparsa per la prima volta nel 1997 per Girardi Editore (in un’elegante tiratura limitata di 333 copie con illustrazioni di Gianni Casari) e poi riedita da Rizzoli nel 2004 e da BUR nel 2017 a cura di Benedetta Centovalli. Si tratta di un testo nato dall’urgenza viscerale tipica della poetessa milanese, capace di sintetizzare in pochissimi versi la vertigine dell’abbandono e il terrore della perdita di sé.

Leggiamo questa breve, ma intensa poesia di Alda Merini per scoprirne il profondo significato.

Vorrei averti di Alda Merini



Vorrei averti e non averti

mai.

È tale il mio

pericolo

in amore

che potrei perdere

in te

la mia maschera

viva

di poeta.

L’amore tra passione travolgente e paura di perdere sé stessa

In Vorrei averti, Alda Merini affronta uno dei nodi più complessi e dolorosi della sua lirica: la dialettica inscindibile tra il desiderio della passione e la salvaguardia della propria libertà spirituale.

La poesia non parla di una paura banale di soffrire, ma del terrore profondo che l’amore, quando pretende di farsi totale, prosciughi ed eroda l’identità autentica dell’artista. Per comprendere la gravità di questo timore, occorre radicare il testo nella complessa vicenda biografica della poetessa milanese.

Esordiente giovanissima a non ancora sedici anni sotto lo sguardo attento di critici e poeti come Giacinto Spagnoletti, Pier Paolo Pasolini e Maria Corti, la Merini vide la propria vita tragicamente spezzata dal lungo e doloroso internamento manicomiale presso l’Ospedale Paolo Pini di Milano, durato dal 1965 al 1972. Dopo un silenzio poetico durato quasi vent’anni, la sua scrittura tornò a esplodere con la potenza catartica de La Terra Santa (1984) e delle opere successive, inaugurando una stagione di straordinaria fecondità.

Come notato da Maria Corti, Alda Merini possedeva la capacità mitica di risorgere dalle proprie ceneri come un’Araba Fenice, riconquistando la propria voce a prezzo di una sofferenza incalcolabile.È in questo contesto di rinascita e di costante tensione esistenziale che nasce la silloge La volpe e il sipario. Inclusa nella sezione Appendice dell’opera, Vorrei averti condivide la natura d’urgenza e l’impeto improvvisato che caratterizzano la produzione meriniana degli anni Novanta.

Come testimoniano le note critiche di Simone Bandirali e il saggio Il passo breve delle cose di Benedetta Centovalli, i testi di questo periodo nascono spesso per via orale: sono diciture di getto, dettate al telefono o affidate all’amico e stampatore Alberto Casiraghi per le sue raffinate edizioni Pulcinoelefante.

La natura intima di questo processo creativo trova conferma nella dedica in prosa, nell’introduzione della raccolta La volpe e il sipario, a Gianni Casari datata Milano, 25 gennaio 1997, in cui Alda Merini scrive:

Questa raccolta, dettata nelle ore di ozio al maestro Casari, è nata nel seno e nel cuore dell’amore, veicolo diretto della poesia e Alda Merini, che più volte si è innamorata nel corso della sua vita, non può, come la primavera, dare le sue gemme dopo la morte. Non c’era, in queste mie telefonate a Casari, nessuna idea di pubblicazione né alcuna ambizione tranne quella dell’amore, che è sommamente ambizioso.

In questo flusso continuo di “nuda poesia d’amore”, Alda Merini sa che la vita è un teatro perenne in cui la donna e la poetessa oscillano costantemente tra il ruolo di “vittima e carnefice”. Il messaggio profondo che emerge da Vorrei averti è dunque un atto di lucida e drammatica autocustodia: per una donna che ha pagato con l’inferno del manicomio il diritto alla propria parola poetica, neppure il sentimento più travolgente può giustificare la perdita del proprio essere più profondo.

Analisi e significato della poesia Vorrei averti di Alda Merini

L’architettura del componimento riduce la sintassi all’essenziale per far risaltare il cortocircuito emotivo ed esistenziale dell’autrice. Ogni verso segna uno scatto concettuale ben preciso, dove la forma scarna amplifica la gravità della riflessione.

L’apertura firmata dai versi “Vorrei averti e non averti / mai.” è un ossimoro folgorante che spezza subito la visione tradizionale del possesso romantico. Fin dai primi versi, l’espressione “Vorrei averti” manifesta la spinta viscerale verso l’amato, la fame di presenza e di fusione tra carne e spirito.

Tuttavia, la frase sbatte immediatamente contro la sua stessa negazione. L’isolamento della parola “mai” su un verso a sé stante ne accentua la perentorietà: non si tratta di un’indecisione affettiva, ma di una barriera di protezione consapevolmente innalzata. La distanza diventa così la sola condizione per non farsi travolgere.

Proseguendo nella lettura, con i versi “È tale il mio / pericolo / in amore“, l’autrice dà un nome diretto al proprio stato d’animo, portando il discorso su un piano di nuda realtà esistenziale. Il “pericolo” di cui parla la Merini non è la paura banale di soffrire per un eventuale abbandono o per un disamore subito.

Questo fa emergere il rischio opposto, ovvero la vertigine di un coinvolgimento così assoluto da minacciare la tenuta stessa della propria individualità. Per la poetessa dei Navigli, la passione non è mai un conforto accomodante, ma un incendio che rischia di consumare chi vi si espone senza difese.

Il climax finale, scandito dai versi “che potrei perdere / in te / la mia maschera / viva / di poeta.“, svela la vera ragione di questa ritrosia. Il perno concettuale attorno a cui ruota l’intero componimento è l’immagine della “maschera viva di poeta“.

Nell’universo meriniano, la maschera non indica un travestimento ipocrita o una finzione di maniera, ma è definita con cura «viva»: rappresenta l’identità conquistata a prezzo di un dolore inenarrabile, lo scudo sacro forgiatosi attraverso gli anni dell’isolamento e del manicomio.

La scrittura è la sola pelle autentica che le ha permesso di rimanere integra e di riemergere dalle proprie ceneri. Donarsi all’altro senza riserve, rischiando di “perdere in te” quella difesa, significherebbe farsi spogliare di quell’ultimo baluardo, rimanendo scuoiati di fronte al mondo e privi della propria ragione di esistere.

La lezione umana di Alda Merini: la custodia del sé nell’abisso dell’amore

C’è una lezione immensa, dolorosa e straordinariamente attuale racchiusa nei pochissimi versi di Vorrei averti. In una contemporaneità che fin troppo spesso tende a confondere l’amore con la possessione, la dipendenza reciproca o l’annullamento progressivo dell’io nell’altro, Alda Merini ci consegna una verità controcorrente: la forma più alta e autentica di dedizione non coincide mai con la perdita del proprio centro spirituale.

L’arretramento della poetessa di fronte alla tentazione del possesso assoluto non nasce da una fredda ritrosia, dal calcolo emotivo o dalla paura superficiale di soffrire. Al contrario, si tratta di un atto di lucida e sacra autodifesa. Chi ha speso l’esistenza a ricostruire pezzo dopo pezzo le proprie macerie – attraversando l’inferno della reclusione manicomiale e lo stigma della marginalità – sa bene di non potersi permettere il lusso di consegnare a un’altra persona le chiavi della propria fortezza interiore.

In questo equilibrio precario risiede la grande lezione della poetessa milanese, una verità che la scrittura incarna con viscerale nitidezza. Esiste un confine sottile e pericoloso oltre il quale la passione cessa di essere uno spazio di reciprocità per farsi fagocitante, trasformando il dono sincero di sé in una pericolosa forma di autosvalutazione.

Mantenere intatta e invalicabile la propria “maschera viva”, che per Alda Merini è la poesia fatta carne, ma che per ciascuno di noi rappresenta l’arte, la vocazione o semplicemente l’irrinunciabile nucleo della propria verità interiore, è la sola condizione che ci consente di amare senza scomparire.

La poesia diventa così una guida esistenziale: ci insegna che si può desiderare l’altro con ogni fibra del corpo e della mente, ma che l’amore maturo non chiede mai il sacrificio del proprio io, nascendo solo laddove finisce la tentazione di smarrire sé stessi.