Amore (1997) di Alda Merini: la poesia che svela come ci si sente quando si ama davvero

Amore di Alda Merini è una poesia che sa dare un nome a quelle emozioni che spesso facciamo fatica a spiegare. Con la sua consueta sincerità disarmante, la poetessa dei navigli ci accompagna lungo il confine sottile che separa un’amicizia affettuosa da una passione travolgente, ricordandoci che l’amore vero non si sceglie: esplode e basta.

La poesia cattura con grazia e ferocia il momento esatto in cui un sentimento cambia pelle. Non parla dell’amore addomesticato o da favola, ma di quella forza improvvisa e selvaggia che nasce da una semplice stretta di mano tra amici e, attraverso un bacio, fiorisce sulla bocca come qualcosa di indomabile e prezioso.

Amore è una poesia che fa parte della sezione Appendice della raccolta di poesie La volpe e il sipario di Alda Merini, pubblicata dall’editore Girardi nel 1997 con le illustrazioni di Gianni Casari e nel 2004, in edizione accresciuta da Rizzoli nella collana Piccola Biblioteca LA SCALA a cura di Roberta Alunni con disegni di Alberto Casiraghi.

Laggiamo questa magica poesia di Alda Merini per viverne le emozioni e scoprirne il profondo significato.

Amore di Alda Merini



Quando s’incomincia

il cammino dell’amicizia

e poi ci si stringe

la mano

allora incomincia un amore

amore lontano

ma quando tu mi baci,

credi, alla mia bocca nasce

un fiore selvaggio

e guai chi me lo tocca.

Ho cercato i tuoi cento colori

maestro

per dirmi se era davvero rosso.

Un fiore che fa per tre.

Anatomia di un amore e la forza indomabile che riesce a donare

In questa poesia, Alda Merini riesce a catturare la natura più autentica, pulsante e complessa dell’esperienza amorosa, raccontando con precisione chirurgica quel momento esatto in cui un affetto sommesso e pacato cambia pelle per trasformarsi in una passione travolgente.

Al centro della lirica vi è il tema cruciale della metamorfosi: per la poetessa dei Navigli il sentimento non è mai uno stato d’animo statico, rassicurante o prevedibile, bensì un cammino in perenne evoluzione. L’itinerario prende le mosse dalla dolcezza pacata dell’amicizia, una dimensione fatta di presenza discreta, sguardi e di una semplice stretta di mano, per poi deviare improvvisamente verso un’esplosione emotiva incontrollabile.

Non si tratta dell’amore addomesticato, idilliaco o patinato delle favole classiche, ma di una forza primordiale, istintiva e viscerale. È un’energia spontanea che rivendica con fierezza la propria irrazionalità e che, proprio per la sua fragilità e potenza al tempo stesso, pretende di essere custodita e difesa a ogni costo da qualsiasi ingerenza o giudizio esterno.

Questo sguardo così fiero, viscerale e privo di filtri riflette appieno la stagione creativa e la maturità espressiva in cui il testo prende forma all’interno de La volpe e il sipario. In questa fase della sua produzione, Merini adotta l’immagine della volpe come vera e propria proiezione allegorica della propria anima: un’essenza selvatica, libera, incredibilmente acuta e strutturalmente impossibile da addomesticare secondo le convenzioni o i moralismi della società.

L’ispirazione poetica nasce da un’incessante fame di verità e dal netto rifiuto di accontentarsi di sfumature tiepide o affetti di facciata. Emerge così una ricerca viscerale dell’autenticità, il bisogno quasi ossessivo di sottoporre il sentimento a una verifica rigorosa per accertarsi che esso possieda la pienezza, il calore e il colore del sangue e della passione viva.

L’amore, nella visione meriniana, smette quindi di essere una semplice unione tra due solitudini per assurgere a un’esperienza totalizzante e salvifica: un miracolo quotidiano capace di moltiplicare la forza interiore di chi lo prova e di spalancare le porte a un’energia nuova, in grado di travolgere le paure e curare ogni ferita dell’anima.

Analisi e significato della poesia Amore di Alda Merini

Per comprendere a fondo la forza di questa poesia di Alda Merini, è utile analizzarne la struttura concettuale, che si sviluppa come una vera e propria crescita emotiva attraverso immagini simbolo indimenticabili.

La prima parte del testo si caratterizza per la sua delicata rappresentazione del primo contatto, dell’incontro in cui l’amicizia si trasforma in amore.

Quando s’incomincia

il cammino dell’amicizia

e poi ci si stringe

la mano

allora incomincia un amore

amore lontano

La strofa d’apertura si muove con un passo cauto, quasi bisbigliato, introducendo il lettore in una dimensione temporale e psicologica fatta di attesa e misurata delicatezza. Il “cammino dell’amicizia” non è una semplice metafora spaziale, ma rappresenta il processo lento e progressivo della conoscenza reciproca, quella fase preliminare in cui due anime imparano a sintonizzarsi l’una sull’altra.

In questo incipit, la corporalità è ridotta al minimo essenziale, condensata nel gesto ancestrale di stringersi la mano: un contatto fisico composto, rassicurato da un codice sociale chiaro, ma già gravido di un sottile potenziale emotivo.

È proprio in questa apparente normalità che la poetessa dei Navigli rintraccia la prima, silenziosa scintilla del sentimento. L’espressione “allora incomincia un amore / amore lontano” rivela la presenza di una passione già in nuce, ma ancora tenuta a debita distanza.

Si tratta di un amore “lontano” non per mancanza di intensità o per freddezza, bensì per rispetto dei tempi dell’anima: è un sentimento germinale, protetto da un pudore necessario, che vive in uno stato di latenza felice.

Non c’è ancora la fretta del possesso né la vertigine del desiderio esplicito; c’è la consapevolezza intima che un confine è stato varcato e che quel percorso condiviso ha già cambiato natura, ponendo le basi per ciò che sta per esplodere.

ma quando tu mi baci,

credi, alla mia bocca nasce

un fiore selvaggio

e guai chi me lo tocca.

La seconda sequenza segna la vera e propria svolta drammatica e lirica della poesia, introdotta da quell’avversativa iniziale, “ma”, che rompe bruscamente il clima pacato della prima strofa. L’equilibrio rassicurato dalla ragione si incrina definitivamente di fronte al gesto fisico e rivelatore del bacio.

Sulla bocca della poetessa accade qualcosa di straordinario: non fiorisce un sentimento convenzionale, romantico nel senso addomesticato del termine, bensì un “fiore selvaggio”.

Questa metafora è una delle più potenti dell’intera produzione meriniana. Il fiore nasce spontaneo, senza che nessuno lo abbia piantato o programmato; è indomabile, cresce libero fuori dai percorsi tracciati ed è dotato di una bellezza autentica, proprio perché non contaminata dalle regole sociali. La bocca, luogo della parola e del bacio, diventa il terreno fertile in cui la passione affonda le sue radici primordiali.

A questo risveglio improvviso segue immediatamente una reazione d’impeto, quasi ferina: “e guai chi me lo tocca”. L’amore vero porta con sé un istinto di protezione assoluto e viscerale.

Non si tratta di semplice gelosia, ma della difesa sacra di una fragilità preziosa: la consapevolezza che un sentimento così puro e selvaggio deve essere custodito con un’aggressività feconda, al riparo dalle ingerenze, dai giudizi e dalle volgarità del mondo esterno.

Ho cercato i tuoi cento colori

maestro

per dirmi se era davvero rosso.

Dopo l’impeto del fiore selvaggio, la poesia piega verso una dimensione più riflessiva, quasi conoscitiva, attraverso un’invocazione di grande forza simbolica.

La figura del “maestro” introduce un interlocutore che travalica la semplice figura dell’amato: è la guida interiore, la Vita stessa o forse quel sentimento elevato capaci di insegnare la grammatica complessa delle emozioni.

I “cento colori” rappresentano la ricchezza sfaccettata dell’animo umano, il ventaglio infinito delle sfumature affettive che spaziano dalla tenerezza alla complicità, dall’intesa intellettualizzata alla vicinanza quotidiana.

Tuttavia, la ricerca di Merini non si accontenta di una generica armonia policroma. La poetessa sottopone l’esperienza amorosa a un vero e proprio banco di prova, chiedendosi se dietro quell’intreccio di sensazioni vi sia l’unica tinta capace di riscattare l’esistenza: il rosso.

In questo contesto, il rosso è la cifra cromatica della verità viscerale. Non è il rosa dell’affetto tiepido, né l’ombra del dubbio, ma il colore della carne, del sangue, del fuoco e della passione viva.

Merini esige la certezza che l’amore non sia una costruzione ideale o un’illusione consolatoria, ma una realtà bruciante che possiede la consistenza tangibile della vita vissuta fino in fondo.

Un fiore che fa per tre.

L’ultimo verso si impone sulla pagina con la forza d’impatto di un aforisma o di un verdetto definitivo. Dopo aver attraversato la delicatezza dell’amicizia, l’esplosione del fiore selvaggio e la ricerca della verità del rosso, la poetessa sintetizza l’intera esperienza in un’equazione apparentemente paradossale: la matematica dell’amore non segue le regole della logica ordinaria.

In termini strettamente contabili, l’incontro tra due persone dovrebbe generare una somma semplice, una dualità. Ma per Merini l’amore autentico possiede una carica energetica dirompente che trascende e supera le parti in causa.

Dire che questo fiore “fa per tre” significa attribuirgli una potenza moltiplicata, un’eccedenza di forza che travalica l’individualità degli amanti per fondare un terzo elemento: la passione stessa come entità viva, autonoma, invincibile e autorigenerante.

Questo “tre” richiama anche la pienezza e la perfezione sacra del sentimento. La gemma nata sulla bocca non è soltanto un riparo contro le asperità della vita, ma diventa una corazza emotiva che sovrabbonda di vitalità, capace di proteggere, nutrire e moltiplicare le forze di chi la custodisce.

Con questo verso lapidario, Alda Merini chiude la sua lirica consegnando al lettore la certezza che la vera passione non toglie mai, ma ridonda sempre di grazia e di energia incontrollabile.

L’eredità di un amore che non si lascia domare

In Amore, Alda Merini non ci consegna semplicemente una lirica sui sentimenti, ma traccia una vera e propria anatomia dell’anima desiderante. Attraverso la metafora indomabile del “fiore selvaggio” e la ricerca ossessiva di quel “rosso” viscerale, la poetessa dei Navigli ci ricorda che l’esperienza amorosa, quando è autentica, non è mai un porto sicuro in cui adagiarsi, né una promessa di quiete.

È, al contrario, un atto di coraggio quotidiano: un passaggio audace e rischioso che parte dal contatto rassicurante di due mani per spalancarsi sulla vertigine della passione.

In un’epoca contemporanea che tende spesso a razionalizzare gli affetti, a mitigarne le asperità o a racchiuderli in categorie rassicuranti e addomesticate, la lezione della Merini risuona con un’attualità dirompente.

La sua poesia ci invita a non aver paura della fame di verità, a rifiutare i compromessi “tiepidi” e a difendere a ogni costo quel nucleo selvaggio e incontaminato che nasce quando decidiamo di donarci davvero a un altro essere umano.

L’amore che “fa per tre” è, in ultima analisi, il manifesto di una vita vissuta a pieni polmoni. Una forza sovrabbondante che moltiplica le nostre energie e ci restituisce alla nostra natura più ferina e insieme divina.

C’è una sacralità profonda in questo fiore custode che nasce sulla bocca, ed è la stessa sacralità che rende la poesia di Alda Merini un faro inestinguibile per chiunque continui, nonostante tutto, a cercare il rosso acceso della vita.