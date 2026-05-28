Bambino di Alda Merini: la poesia che insegna che la fantasia e l’amore sono il dono più grande

Bambino di Alda Merini è una poesia che mette in luce la dote più grande e straordinaria dei più piccoli: la loro assoluta purezza. È proprio grazie a questa purezza innata che i bambini vivono spontaneamente immersi nella fantasia e nell’amore. Ma allo stesso tempo, questi versi si rivelano come una lezione di vita dolcissima e profonda, un regalo intimo che la poetessa desidera condividere con i più piccoli e, insieme a loro, con tutte le persone che ama, per proteggerle e guidarle.

La straordinaria bellezza del componimento risiede proprio in questo: non è un testo distaccato, ma un atto d’amore. I bambini sono il futuro e rappresentano la possibilità stessa dell’umanità di continuare a esistere nei secoli. Per questo Alda Merini ci ricorda che la loro innocenza non va forzata o colonizzata dagli adulti, ma valorizzata e protetta.

Sono i più grandi a dover fare propria questa lezione, riscoprendo una purezza di cui il mondo degli adulti, spesso indurito dalle malvagità, dall’egoismo, ha disperatamente bisogno per non perdersi del tutto.

Leggiamo questa meravigliosa poesia di Alda Merini per acquisirne il messaggio e scoprirne il profondo significato dei suoi versi.

Bambino di Alda Merini



Bambino, se trovi l’aquilone della tua fantasia

legalo con l’intelligenza del cuore.

Vedrai sorgere giardini incantati

e tua madre diventerà una pianta

che ti coprirà con le sue foglie.

Fa delle tue mani due bianche colombe

che portino la pace ovunque

e l’ordine delle cose.

Ma prima di imparare a scrivere

guardati nell’acqua del sentimento.

L’educazione all’essere umani di Alda Merini

Al di là della straordinaria musicalità dei versi, Bambino si configura come un vero e proprio manifesto filosofico e pedagogico, un testo in cui ogni parola è densa di significato. Il nucleo centrale dell’opera ruota attorno a tre grandi nuclei tematici che ridefiniscono il nostro modo di guardare all’infanzia e alla società.

C’è da dire che il testo non si trova nelle diverse antologie e raccolte dedicate ad Alda Merini, come quelle edite da Einaudi o Scheiwiller, e ciò ci ha messo in allerta riguardo alla vera attribuzione del testo di questa poesia. Ma, essendo custodito , riconosciuto e legittimato dal sito ufficiale della poetessa, gestito direttamente da chi cura la sua eredità, ci offre più tranquillità che sia stato scritto realmente dalla poetessa milanese.

D’altronde, è noto che Merini creava nei suoi ultimi anni di vita molte poesie da donare. Molti dei suoi testi nascevano d’impulso, versi dettati al telefono agli amici, scritti sui tovaglioli dei bar sui Navigli o lasciati su foglietti volanti regalati a chi le stava vicino.

La poesia mette in evidenza il valore della purezza. Nella visione meriniana, il candore dei bambini non è una debolezza o una temporanea mancanza di esperienza, ma la dote più potente che l’essere umano possa sperimentare. È questa purezza originaria che permette ai più piccoli di vivere in simbiosi con l’amore e la fantasia.

Alda Merini non vuole “spiegare” l’amore ai bambini, sa che loro lo contengono già. Vuole semmai proteggerlo dalle contaminazioni esterne. La fantasia del bambino non è una fuga dalla realtà, ma un modo superiore di percepirla, un’energia vitale che, se lasciata libera, ha il potere di trasformare il mondo circostante.

Ma, ciò che ci piace affermare è che il vero destinatario della lezione non è il bambino, ma l’adulto. Merini opera una rivoluzione silenziosa. Tradizionalmente, la società vede l’adulto come colui che deve plasmare, istruire e “riempire” il vuoto del bambino. La poetessa ribalta completamente questa prospettiva: il bambino ha già tutto ciò che serve.

Sono gli adulti, spesso induriti dai conflitti, accecati dagli egoismi e intrappolati nel cinismo della quotidianità, ad aver smarrito la strada. La poesia diventa così un appello accorato alle famiglie, alla scuola e alla società intera affinché si fermino a valorizzare, tutelare e, soprattutto, fare propria la trasparenza dei più piccoli. Non dobbiamo insegnare ai bambini come stare al mondo, dobbiamo reimparare da loro come restare umani.

Alda Merini nei suoi versi sembra puntare l’indice ai modelli educativi che vogliono soggetti focalizzati al pragmatismo e al risultato. La vita dimostra che la vera visione nasce dalla fantasia, l’unica vera arma in grado di creare le più grandi rivoluzioni culturali.

Quando la Merini afferma che prima di saper scrivere occorre guardarsi nell’acqua del sentimento, traccia una linea di demarcazione netta. L’istruzione, la cultura formale e la tecnica sono strumenti utili, ma diventano armi cieche se private dell’empatia. Se la storia umana è un ciclo continuo di dinamiche distruttive, guerre ed egoismi sociali, è perché la civiltà dei grandi ha sempre privilegiato l’apprendimento della “tecnica” (imparare a scrivere, a produrre, a competere) a scapito dell’educazione emotiva.

Il messaggio universale della Merini è chiaro: nessun progresso, nessun valore laico o religioso può reggere se prima non si coltiva l’alfabeto del cuore.

Siamo ancora in tempo per invertire la rotta, e questo testo ci indica esattamente da quale specchio d’acqua ricominciare a guardare il futuro.

Il significato di Bambino di Alda Merini

L’incipit è una delle più grandi intuizioni della poetica di Alda Merini.

Bambino, se trovi l’aquilone della tua fantasia

legalo con l’intelligenza del cuore.

La fantasia dei bambini è un aquilone: vola alto, è libera, leggera e imprevedibile. Ma la Merini avverte che l’immaginazione da sola può perdersi nel vuoto se non ha un filo che la tiene ancorata a terra. Questo filo è “l’intelligenza del cuore”, una definizione splendida per indicare l’empatia e la sensibilità. La vera intelligenza non è quella cerebrale o fredda, ma quella capace di sentire il dolore e la gioia dell’altro.

Vedrai sorgere giardini incantati

e tua madre diventerà una pianta

che ti coprirà con le sue foglie.

Quando la purezza del bambino unisce fantasia e amore, il mondo circostante si trasforma. I “giardini incantati” sono la realtà vista senza il filtro del cinismo adulto. Qui emerge una metafora meravigliosa, quasi fiabesca: la madre che si trasforma in un albero. È un ritorno archetipico alla Terra come madre universale.

Le sue foglie non stringono, non costringono, ma “coprono”: sono l’emblema della protezione pura, delle radici e dell’amore incondizionato che ripara dalle intemperie della vita.

Fa delle tue mani due bianche colombe

che portino la pace ovunque

e l’ordine delle cose.

La poetessa si rivolge direttamente alle azioni del bambino. Le mani, che gli adulti spesso usano per stringere pugni, accumulare o distruggere, nel bambino devono farsi “colombe bianche”. È un’esortazione diretta alla pace e alla non-violenza.

Alda Merini parla di riportare “l’ordine delle cose”: per la poetessa, l’ordine naturale del mondo non è la guerra o il caos provocato dagli egoismi dei grandi, ma l’armonia, la giustizia e la tolleranza. I bambini, con la loro purezza, sono gli unici in grado di ristabilire questo ordine originario.

Ma prima di imparare a scrivere

guardati nell’acqua del sentimento.

Gli ultimi due versi rappresentano il cuore pedagogico della poesia e un siluro contro l’impostazione della società moderna. “Imparare a scrivere” simboleggia l’istruzione formale, la tecnica, la performance, la cultura che serve per integrarsi nel sistema degli adulti. La Merini non dice che sia sbagliato, ma stabilisce una priorità assoluta: prima viene l’anima.

L’”acqua del sentimento” è uno specchio limpido. Prima di riempirsi la testa di nozioni o di imparare a competere, il bambino deve guardarsi dentro, riconoscersi umano ed empatico. Se la società attuale attraversa ciclicamente crisi distruttive, è proprio perché gli adulti hanno insegnato ai figli a scrivere e a produrre, dimenticandosi di insegnare loro a guardarsi in quell’acqua pulita.

Bambino ci dimostra che cambiare si può e che siamo ancora in tempo. Le doti che la Merini fotografa in queste righe sono già in possesso dei più piccoli: sta a noi non spegnerle.

La più grande lezione di Alda Merini per salvare il futuro dell’umanità

In un’epoca storica in cui l’umanità sembra costantemente rincorrere il progresso tecnologico, l’efficienza a tutti i costi e il rigore del pensiero artificiale, le parole di Alda Merini risuonano come un richiamo ancestrale, una vera e propria rivoluzione. La cultura dell’essere umani, prima di essere produttori o ingranaggi di una società competitiva, è il nucleo di questo straordinario testamento spirituale che la poetessa ci ha lasciato.

Fare nostra la lezione della scrittrice milanese non significa abbandonarsi a un nostalgico sentimentalismo, ma compiere un atto di profonda responsabilità civile, culturale e sociale. Dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo: se la nostra società si ritrova ciclicamente intrappolata in logiche distruttive, in conflitti e in egoismi dilaganti, è perché abbiamo smesso di proteggere la purezza originaria.

Abbiamo creduto che educare significasse solo istruire, riempire le teste di nozioni e insegnare a scrivere velocemente per stare al passo con un mondo che chiede e vuole risultati standardizzati. In questa corsa cieca verso la tecnica, abbiamo dimenticato di insegnare a guardarsi dentro, prosciugando quell’acqua del sentimento che è l’unica in grado di mantenerci umani.

La grande lezione che tutti dobbiamo fare nostra richiede prima di tutto di disarmarci davanti all’infanzia. Non siamo noi a dover colonizzare il mondo dei bambini con le nostre paure, le nostre sovrastrutture e i nostri calcoli razionali. Al contrario, siamo noi adulti a dover fare un passo indietro per riscoprire la tolleranza, la giustizia e il rispetto attraverso il loro sguardo incontaminato.

La cultura formale e lo sviluppo scientifico, se privati dell’intelligenza del cuore, diventano inevitabilmente ciechi e pericolosi. Essere umani prevede che l’empatia sia davanti a qualsiasi percorso formativo o professionale, ricordandoci che l’amore e la fantasia dei bambini non sono risorse infinite da dare per scontate, ma beni comuni da tutelare. Vanno curati e protetti dalle famiglie e dalle scuole come il patrimonio più prezioso dell’umanità, perché sono l’unica e vera garanzia per far sì che la nostra specie continui a esistere nei secoli con dignità e armonia.

Cambiare si può, e non è affatto troppo tardi. Solo recuperando e facendo nostro quel candore incontaminato potremo sperare di curare le ferite del mondo e costruire un domani migliore.

Bambino non è solo un testo da leggere o da commentare. È uno specchio d’acqua limpida in cui l’intera società ha il dovere di specchiarsi ogni giorno per ricordarsi da dove è partita e, soprattutto, in quale direzione ha scelto di andare.

Ancora una volta, e oggi più che mai, grazie Alda per averci indicato la strada.