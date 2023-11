“Violenza Domestica”, la poesia di Eavan Boland

Violenza domestica di Eavan Bolan è una poesia che riesce a raccontare la sofferenza di una donna costretta a subire l’abuso fisico e psicologico tra le mura domestiche.

Una donna irlandese costretta a vivere la duplice condizione del conflitto sociale e della condizione femminile della sua terra, con quello più intimo della vita familiare.

Violenza domestica fa parte di Domestic Violence, una raccolta di poesie scritte da Eavan Bolan pubblicata nel 2007.

Violenza Domestica di Eavan Boland

1.

Era inverno, lunare, umido. Al crepuscolo

Le piantine nel vaso grigio diventavano orfani della luna.

“Piacere di conoscerti, carne piacere tuo”

diceva l’insegna del macellaio nella vetrina del paese.



Tutto cambiò l’anno in cui ci sposammo.

E dopo ci trasferimmo in periferia.

Quanto eravamo giovani, quanto eravamo ignoranti, quanto eravamo vicini

pensavamo che l’unica storia vera fosse la nostra.



E c’era una coppia che litigava fino a notte fonda,

le loro voci alte, acute:

niente è mai del tutto

giusto nelle vite di coloro che si amano.



2.



In quella stagione improvvisamente la nostra isola

ha fatto emergere le sue vecchie ferite visibili a tutti.

Anche noi le vedemmo.

Rimanemmo lì a chiederci come



gli orizzonti di sale e le colline di Dublino,

i fiumi, le montagne, le paludi vichinghe

che pensavamo di conoscere

furono fatti rabbrividire



nel nostro antico televisore dodici per quindici

che li restituiva come lacrime grigie e sempre più grigie

e uccisioni, uccisioni, uccisioni,

e poi funerali al chiaro di luna:



niente di ciò che dicevamo

né allora né dopo,

diventò comprensibile

è tutto sbagliato nella vita di coloro che si odiano.



3.



E se ciò che restituisce la memoria è

solo questo – ricordare, non ricordare -.

se posso essere al sicuro nella

debole luce primaverile di quella cucina, allora



perché c’è un’altra cucina, la cui luce primaverile

sempre più scura e

una donna che sussurra a un uomo

e ancora e ancora cos’altro avremmo potuto fare?

4.



Abbiamo fallito il nostro momento o il nostro momento ci ha fatto fallire.

I tempi erano speciali ma eravamo piccoli.

Perché scrivo questo

se non ci credo?



Abbiamo vissuto le nostre vite, siamo stati felici, siamo rimasti uniti.

I bambini sono nati e cresciuti qui

e se ne sono andati,

compresi i nostri.



Per quanto riguarda quella coppia, abbiamo mai

scoperto chi fossero

e volevamo scoprirlo?

Penso che lo sappiamo. Credo che l’abbiamo sempre saputo.

****************************

Domestic Violence by Eavan Boland

1.

It was winter, lunar, wet. At dusk

Pewter seedlings became moonlight orphans.

Pleased to meet you meat to please you

said the butcher’s sign in the window in the village.

Everything changed the year that we got married.

And after that we moved out to the suburbs.

How young we were, how ignorant, how ready

to think the only history was our own.

And there was a couple who quarreled into the night,

Their voices high, sharp:

nothing is ever entirely

right in the lives of those who love each other.

2.

In that season suddenly our island

Broke out its old sores for all to see.

We saw them too.

We stood there wondering how

the salt horizons and the Dublin hills,

the rivers, table mountains, Viking marshes

we thought we knew

had been made to shiver

into our ancient twelve by fifteen television

which gave them back as gray and grayer tears

and killings, killings, killings,

then moonlight-colored funerals:

nothing we said

not then, not later,

fathomed what it is

is wrong in the lives of those who hate each other.

3.

And if the provenance of memory is

only that—remember, not atone—

and if I can be safe in

the weak spring light in that kitchen, then

why is there another kitchen, spring light

always darkening in it and

a woman whispering to a man

over and over what else could we have done?

4.

We failed our moment or our moment failed us.

The times were grand in size and we were small.

Why do I write that

when I don’t believe it?

We lived our lives, were happy, stayed as one.

Children were born and raised here

and are gone,

including ours.

As for that couple did we ever

find out who they were

and did we want to?

I think we know. I think we always knew.

(Fonte: poets.org)