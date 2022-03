Sono quella che sono, la poesia di Prevert che celebra la donna

Poesia sulle donne

“Sono quella che sono” è una poesia di Jaques Prévert che celebra la donna e la femminilità. Tra pochi giorni sarà l’8 marzo e sarà il giorno in cui festeggeremo la figura femminile in ogni suo aspetto. Il poeta Francese, noto per la sua sensibilità e la sua profondità riguardo le tematiche sentimentali, in questa poesia descrive il gentil sesso come un mondo variegato, fiero di essere quello che è. Rileggiamola insieme.

Prévert scrive dal punto di vista di una donna

Prévert sceglie di scrivere dal punto di vista di una donna. Sceglie di raccontare i pensieri, le stranezze, le moltitudine di ogni donna, dal punto di vista di quest’ultima. Perché come si sa guardare una donna, non sa farlo nessun altro. E così, in questa poesia, la figura della donna è vista come una figura indipendente, intraprendente, capace di poter essere una e 100.000. Prévert descrive una donna folle, forte e consapevole di se stessa:

Amo colui che m’ama/ Non è colpa mia/ Se non è sempre quello/ Per cui faccio follie.



Descrive una donna che sa amare e che sa piacere. Il poeta francese dell’amore, tratta la femminilità con rispetto e dignità. È bello leggere dell’importanza che un uomo come Jaques Prevert, ha saputo dare alla libertà di espressione di ogni donna. Da rileggere costantemente, questa poesia, per ricordarci il valore dell’essere sempre noi stessi, liberi dai condizionamenti sociali.

Sono fatta così, la poesia di Prévert

Sono fatta così

Se ho voglia di ridere

Rido come una matta

Amo colui che m’ama

Non è colpa mia

Se non è sempre quello

Per cui faccio follie

Sono quella che sono

Sono fatta così

Che volete ancora

Che volete da me

Son fatta per piacere

Non c’è niente da fare

Troppo alti i miei tacchi

Troppo arcuate le reni

Troppo sodi i miei seni

Troppo truccati gli occhi

E poi

Che ve ne importa a voi

Sono fatta così

Chi mi vuole son qui

Che cosa ve ne importa

Del mio proprio passato

Certo qualcuno ho amato

E qualcuno ha amato me

Come i giovani che s’amano

Sanno semplicemente amare

Amare amare…

Che vale interrogarmi

Sono qui per piacervi

E niente può cambiarmi.