“Signore, io amo”, la poesia di Tagore sulla bellezza e l’armonia della vita

“Signore, io amo” è una poesia di Rabindranath Tagore, contenuta nel libro “Canti e poesie“. È una vera e propria preghiera per esprimere l’amore e la riconoscenza per i grandi e bellissimi doni della vita. Qui vengono affrontati i temi più cari al poeta: la presenza del divino sulla terra, l’amore, la pace, la bellezza della natura. Un modo, questo, per leggere e ricordare quanto l’esistenza sia in grado di darci dei doni indicibili.