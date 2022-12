“Le rose di Natale”, il canto di speranza di Louis Aragon

Il 24 dicembre del 1982 ci lasciava Louis Aragon, poeta e scrittore francese noto per essere fra i fondatori del movimento Surrealista e membro dell’Académie Goncourt. Lo ricordiamo leggendo una delle sue poesie più celebri, “Le rose di Natale”, un componimento che è stato pubblicato in clandestinità per via del contenuto politicamente impegnato e che racconta la rinascita della speranza, seppur timida, dopo il periodo della guerra.

Le rose di Natale di Louis Aragon

Quando eravamo il bicchiere rovesciato

Un ciliegio sfiorito nei turbini bigi

Il pane spezzato la terra sotto l’erpice

O gli annegati che traversano Parigi Quando eravamo fieno giallo pestato

Il grano saccheggiato e l’imposta battente

Il canto che smuore la folla piangente

Quando eravamo il cavallo stramazzato Quando privi in Patria di cittadinanza

Andavamo raminghi senza domani

Quando tendevamo a spettri di speranza

La vergognosa nudità delle mani Allora allora quelli che scesero in strada

Foss’anche un momento per subito cadere

Furono in pieno inverno le nostre primavere

Il loro sguardo fu il lampo di una spada Natale Natale quelle aurore furtive

Restituirono a voi uomini di poca fede

Il grande amore per cui si muore e si vive

Il domani che di ieri si fa erede Oserete ciò che il loro dicembre osa

Mie belle primavere di scampato pericolo

Ricordate l’intenso profumo di rosa

Quando la stella ai pastori fu veicolo In pieno sole scorderete la stella

Scorderete come finì quella notte

Quando il vento tenderà le scotte

Scorderete la morte d’Ifigenia bella Piange la porpora sulle ciglia delle prataiole

O se s’imperlano d’un sudor di sangue

Scorderete la scure sempre in cerca di gole

Le vedrete con occhio che assente langue Non può a lungo tacere il sangue versato

Scorderete donde venne il raccolto

E l’uva delle labbra sul terreno sconvolto

E il gusto amaro che il vino ne ha serbato

Les roses de Noël di Louis Aragon

Quand nous étions le verre qu’on renverse

Dans l’averse un cerisier défleuri

Le pain rompu la terre sous la herse

Ou les noyés qui traversent Paris Quand nous étions l’herbe jaune qu’on foule

Le blé qu’on pille et le volet qui bat

Le chant tari le sanglot dans la foule

Quand nous étions le cheval qui tombe Quand nous étions des étrangers en France

Des mendiants sur nos propres chemins

Quand nous tendions aux spectres d’espérance

La nudité honteuse de nos mains Alors alors ceux-là qui se levèrent

Fût-ce un instant fût-ce aussitôt frappés

En plein hiver furent nos primevères

Et leur regard eut l’éclair d’une épée Noël Noël ces aurores furtives

Vous ont rendu hommes de peu de foi

Le grand amour qui vaut qu’on meure et vive

A l’avenir qui rénove autrefois Oserez-vous ce que leur Décembre ose

Mes beaux printemps d’au delà du danger

Rappelez-vous ce lourd parfum des roses

Quand luit l’étoile au dessus des bergers Au grand soleil oublierez-vous l’étoile

Oublierez-vous comment la nuit finit

Lorsque le vent soufflera dans les voiles

Oublierez-vous la mort d’Iphigénie Pleure la pourpre aux ailes des pâquerettes

Ou s’il y perle une sueur de sang

Oublierez-vous la hache toujours prête

Les verrez-vous avec des yeux absents Le sang versé ne peut longtemps se taire

Oublierez vous d’où la récolte vient

Et le raisin des lèvres sur la terre

Et le goût noir qu’en a gardé le vin

Louis Aragon

Nato a Neuilly-sur-Seine nel 1897, Louis Aragon è stato romanziere, poeta, giornalista e saggista. Ha vissuto a Parigi, dove ha incontrato André Breton e Philippe Soupault. Con loro, Louis Aragon si è riconosciuto nel movimento Dada a partire dal 1919.

La produzione letteraria di Aragon si contraddistingue per la sperimentazione nei contenuti e nelle forme, tanto nella prosa quanto nella poesia. I suoi romanzi sono un crogiolo di innovazioni e spunti provenienti dal realismo, dal surrealismo e dalla corrente del Nouveau Roman. I temi ricorrenti nelle opere di Louis Aragon sono la guerra, il ricordo, l’amore per la cara moglie Elsa Triolet, e il rapporto burrascoso con il padre, che non lo ha mai riconosciuto perché figlio illegittimo.

Giornalista e militante politico legato al Partito Comunista, Aragon ha scritto innumerevoli interventi in riviste del calibro di “Humanité”, “Commune” e “Les Lettres Françaises”. Louis Aragon è morto a Parigi nel 1982.